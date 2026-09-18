В Ивантеевке рассказали о благоустройстве сквера «Журавли»

18 сентября 2026, 12:25

Фото: пресс-служба администрации Пушкинского г.о.

Работы по благоустройству сквера «Журавли» завершились в Ивантеевке. Открытие обновлённого общественного пространства состоялось в четверг, 17 сентября. Об этом сообщает пресс-служба администрации Пушкинского округа.





Центральной точкой сквера является скульптурная композиция «Журавли», установленная ещё в 2007 году. Она посвящена погибшим воинам.





«Важной задачей при преображении общественного пространства было сохранить памятник в его первозданном виде и подчеркнуть его значение. Баланс между неприкосновенностью истории и потребностью в современном комфорте помогло создать новое основание мемориала — чаша с водой», — сказал замглавы округа Максим Прибытков.