Движение по новой дороге в Павловской Слободе запустят в августе
Дорогу от Новорижского шоссе до улицы Академическая строят в селе Павловская Слобода округа Истра, открыть там движение планируется в следующем месяце. Ход работ проверил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, сообщает пресс-служба подмосковного правительства.
Новая дорога выведет транзитный поток за пределы населённого пункта и на 15-20 минут сократит время проезда до Павловской Слободы из столицы.
«Сейчас уже готовы 800 метров из 2,7 км второго участка дороги. Ведётся отсыпка инертными материалами, а затем начнётся асфальтирование. Наша задача – к 10 августа закончить все основные работы, а затем в течение максимум двух недель сделать разметку и установить ограждения», — сказал Андрей Воробьёв.Строительство было разделено на два этапа. В рамках первого появилась двухполосная дорога протяженностью 3,3 километра с выездами на «ММК – Павловская Слобода – Нахабино» и «М-9 «Балтия» – Веледниково – Лешково». Этот участок открыли в сентябре 2023 года.
Во второй этап входит 2,7 км дороги, включая три моста через реку Беляну, а также дополнительный съезд и заезд на федеральную трассу.