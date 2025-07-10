Движение по новой дороге в Павловской Слободе запустят в августе

10 июля 2025, 12:17

оригинал Фото: пресс-служба правительства МО

Дорогу от Новорижского шоссе до улицы Академическая строят в селе Павловская Слобода округа Истра, открыть там движение планируется в следующем месяце. Ход работ проверил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, сообщает пресс-служба подмосковного правительства.





Новая дорога выведет транзитный поток за пределы населённого пункта и на 15-20 минут сократит время проезда до Павловской Слободы из столицы.





«Сейчас уже готовы 800 метров из 2,7 км второго участка дороги. Ведётся отсыпка инертными материалами, а затем начнётся асфальтирование. Наша задача – к 10 августа закончить все основные работы, а затем в течение максимум двух недель сделать разметку и установить ограждения», — сказал Андрей Воробьёв.