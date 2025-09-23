Достижения.рф

К зимнему отопительному сезону полностью готовы котельные Дмитровского округа

оригинал Фото: пресс-служба Администрации Дмитровского муниципального округа

В Дмитровском муниципальном округе завершили подготовку котельных и тепловых сетей к отопительному сезону. Большинство работ на теплотрассах уже провели, сейчас специалисты убирают временные линии и благоустраивают прилегающие территории, рассказали в местной Администрации.



Для контроля за исполнением работ по графику в Администрации округа регулярно проводят штабы под руководством ВРИП главы Дмитровского муниципального округа Михаила Шувалова.

Фото: пресс-служба Администрации Дмитровского муниципального округа
Котельная на улице Ленина в Яхроме полностью готова к зиме. Здесь провели капитальный ремонт котла, заменили все необходимые детали и проверили оборудование. В ходе пробной топки специалисты выявили и устранили скрытые дефекты.
Работа котельной обеспечивает тепло в 12342 квартирах, 73 многоквартирных домах и 14 социальных объектах округа. Сетевые насосы и системы контроля подключены к диспетчерской МУП «УК ЖКХ» и единой системе Минэнерго Московской области.
