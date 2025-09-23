К зимнему отопительному сезону полностью готовы котельные Дмитровского округа

23 сентября 2025, 19:04

оригинал Фото: пресс-служба Администрации Дмитровского муниципального округа

В Дмитровском муниципальном округе завершили подготовку котельных и тепловых сетей к отопительному сезону. Большинство работ на теплотрассах уже провели, сейчас специалисты убирают временные линии и благоустраивают прилегающие территории, рассказали в местной Администрации.