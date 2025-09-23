Достижения.рф

В Подольске двое малышей погибли в пожаре, пока мать гостила у соседей

Фото: Istock/SergeyToronto

В Подольске при пожаре в квартире погибли двое маленьких детей. По предварительной информации, причиной возгорания стал ночник. Подробности сообщает Telegram-канал SHOT.



Четырёхлетний Матвей и двухлетний Миша находились дома одни. Их отец был на работе. Мать в это время ушла в гости к соседям, где, по имеющейся информации, все употребляли алкоголь. Семья ранее состояла на учёте у органов опеки.

В результате возгорания дети надышались угарным газом. Прибывшие медики не смогли их спасти. Мать вернулась в квартиру уже после того, как пожарные потушили огонь. Правоохранители задержали женщину. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Ольга Щелокова

