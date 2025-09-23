В Подольске двое малышей погибли в пожаре, пока мать гостила у соседей

23 сентября 2025, 18:48

В Подольске двое детей погибли при пожаре в квартире

Фото: Istock/SergeyToronto

В Подольске при пожаре в квартире погибли двое маленьких детей. По предварительной информации, причиной возгорания стал ночник. Подробности сообщает Telegram-канал SHOT.