В Подмосковье начались пробные пуски отопления в дома

Пресс-служба Минтера МО
Пробная подача тепла в многоквартирные дома началась в Московской области, работы проводятся для проверки исправности систем теплоснабжения, сообщает пресс-служба регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
«Пробные подачи тепла в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду необходимы для того, чтобы своевременно вывить все недочеты и неисправности, а также с целью проверки заполненности систем и давления», — отметил зампред правительства Московской области — глава регионального министерства Владислав Мурашов.Он добавил, что в каждом подмосковном округе запуск системы отопления проводится по графику, утвержденному администрацией.
В министерстве добавили, что узнать дату включения отопления в своём доме жители Московской области могут через онлайн-карту или с помощью чат-бота.
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Лев Каштанов