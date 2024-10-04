В Химках включили отопление в социальных объектах

Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки
Отопительный сезон начался для социальных объектов в городском округе Химки, запустить тепло во все здания муниципалитета планируется до конца месяца, сообщает пресс-служба администрации округа.
«Теплом обеспечены уже 35 школ, свыше 60 детских садов и учреждений дополнительного образования», — говорится в сообщении.Отмечается, что подача отопления в округе проводится в несколько этапов: на первом этапе батареи включаются в социально значимых объектах, на втором этапе тепло подают в многоквартирные дома: это должно быть выполнено в полном объёме до 14 октября. А на третьем этапе отопление включают на промышленных предприятиях.
К отопительному сезону в округе Химки подготовили более 240 километров теплосетей, они обеспечивают отоплением около полутора тысяч многоквартирных домов.
Читайте также:
В Химках проходит капитальный ремонт школы №8
В Химках вакцинировались от гриппа более 60 тысяч жителей
Глава Химок Волошин проверил работу котельных в округе
Лев Каштанов