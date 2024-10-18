Собянин сравнил трудяг из России и рабочих из Италии с сиестой и пивком

Сергей Собянин (Фото: сайт Кремля)
Малая концентрация населения в России является причиной низкой производительности труда и неэффективности частных инвестиций. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на пленарной сессии Московского финансового форума, пишет РБК.
Столичный градоначальник отметил, что в последние шесть лет производительность труда в стране увеличивалась на 1,6% в год. Но этого недостаточно для достижения целевых показателей экономического роста в 3,5-4%, пояснил Собянин.
Мэр Москвы призвал обратить внимание на государства с более высокой производительностью труда — Италию и Германию.
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Мэр Москвы призвал обратить внимание на государства с более высокой производительностью труда — Италию и Германию.
«Посмотрите, наши трудяги, которые с утра до вечера работают, в выходные и так далее, и итальянцы — обед, сиеста, пивка попили, поспали, в пятницу короткий рабочий день, в субботу–воскресенье никто не работает. А производительность труда выше», — добавил Собянин.
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Екатерина Коршунова