В ноябрьские праздники ЦППК запустит дополнительные электрички до Ржевского мемориала

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
В период ноябрьских праздников Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) запустит дополнительные экспрессы до Ржевского мемориала, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на ЦППК.
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