В Павловском Посаде после благоустройства открылся парк «Меленки»

Фото: Министерство благоустройства Московской области
В Павловском Посаде завершились работы по благоустройству парка «Меленки», расположенного на берегу реки Клязьма. Торжественное открытие обновлённой зоны отдыха прошло в воскресенье, 15 сентября, сообщает Министерство благоустройства Московской области.
Название парка связано с деревней Меленки, которая располагалась на этом месте до середины XIX века. В XVIII веке здесь функционировали мельницы, моловшие муку, что и стало причиной появления топонима.
«В 1844 году деревни, включая Меленки, объединились в город Павловский Посад, а сегодня этот район приобрёл новую жизнь в виде современной парковой зоны, которая станет популярным местом отдыха для жителей и гостей области. Парк расположился между Старопавловским районом и микрорайоном Меленки, что делает его доступным для жителей разных частей города. Пространство станет местом притяжения для всех, благодаря своему уникальному расположению и современному благоустройству», — рассказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.
Парк «Меленки» представляет собой многофункциональное пространство для активного и культурного времяпрепровождения. На его территории расположены детские и спортивные площадки, всесезонный аттракцион в виде горки, а также зоны для проведения общественных мероприятий. Уникальными составляющими парка являются тематическая зона «Цветущая поляна» и уголок романтики под названием «Тайна сердца». Эти локации предназначены для организации различных событий и семейных прогулок, обеспечивая при этом атмосферу уюта и комфорта.
Смотровая площадка парка открывает захватывающие виды на живописные окрестности, включая реку Клязьму и озеро Карповское. Посетители могут наслаждаться красотой природы, прогуливаясь по пешеходным дорожкам или отдыхая в специально оборудованных зонах. Для удобства посетителей предусмотрены туалеты и охранный пункт, гарантирующий безопасность на территории.
Близость к природным объектам, таким как река Клязьма и озеро Карповское, придаёт парку особую атмосферу и делает его привлекательным местом для отдыха на свежем воздухе.
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Дайана Хусинова