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В Москве открыли второй Центр женского здоровья, его создали на базе городской клинической больницы имени Ерамишанцева. Об этом сообщила журналистам заместитель мэра столицы Анастасия Ракова. По ее словам, пациентов в нем начнут принимать со следующего понедельника, 23 сентября.
«В рамках внедрения в Москве нового стандарта акушерско-гинекологической помощи мы запускаем новый Центр женского здоровья. Мы создаем сеть клиник, которые специализируются исключительно на оказании помощи женщинам. В комфортных, современных условиях мы оказываем здесь весь спектр необходимых медицинских услуг: это и диагностика, и профилактика, и лечение, и сопровождение беременности», — пояснила Ракова.Заммэра отметила, что к концу 2025 года в Москве будут работать 22 таких центра, всего их планируют открыть 30 по всему городу.
Ранее сообщалось, что в центрах женского здоровья и женских консультациях Москвы женщинам впервые предложат узнать о состоянии организма в области беременности и деторождения, включая сдачу анализов на фертильность и АМГ. Москвички также смогут бесплатно воспользоваться ЭКО и переносом эмбриона, пройдя перед этим генетическую диагностику эмбриона.
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