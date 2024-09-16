Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Общество/ В Москве открыли второй Центр женского здоровья

В Москве открыли второй Центр женского здоровья

В Москве открыли второй Центр женского здоровья, пациентов примут с 23 сентября
16 сентября 2024, 19:04
Фото: Istockphoto/NataliaDeriabina

Фото: Istockphoto/NataliaDeriabina

В Москве открыли второй Центр женского здоровья, его создали на базе городской клинической больницы имени Ерамишанцева. Об этом сообщила журналистам заместитель мэра столицы Анастасия Ракова. По ее словам, пациентов в нем начнут принимать со следующего понедельника, 23 сентября.
«В рамках внедрения в Москве нового стандарта акушерско-гинекологической помощи мы запускаем новый Центр женского здоровья. Мы создаем сеть клиник, которые специализируются исключительно на оказании помощи женщинам. В комфортных, современных условиях мы оказываем здесь весь спектр необходимых медицинских услуг: это и диагностика, и профилактика, и лечение, и сопровождение беременности», — пояснила Ракова.
Заммэра отметила, что к концу 2025 года в Москве будут работать 22 таких центра, всего их планируют открыть 30 по всему городу.



Ранее сообщалось, что в центрах женского здоровья и женских консультациях Москвы женщинам впервые предложат узнать о состоянии организма в области беременности и деторождения, включая сдачу анализов на фертильность и АМГ. Москвички также смогут бесплатно воспользоваться ЭКО и переносом эмбриона, пройдя перед этим генетическую диагностику эмбриона.

Читайте также:

В Москве запустили программу с возможностью сдать анализ на фертильность

В России в пятый раз отметят День беременных

«У вас там ребеночек»: В теле 26-летней сибирячки случайно нашли лишние органы
#эко
#лечение
#профилактика
#диагностика
#беременность
Астролог Драган раскрыла, чего лучше не делать в предстоящий коридор затмений
Астролог Драган рекомендовала не принимать серьёзных решений
16 сентября 2024, 18:33

Фото: iStock/Cocolos Valeriu Octavian

Геополитический астролог Светлана Драган заявила, что в предстоящий коридор затмений, который начнётся 18 сентября и завершится 2 октября, лучше отказаться от принятий серьёзных жизненных решений.
«Как правило, в такие времена лучше не принимать решений, потому что это как будто идёт переключение из одной розетки в другую, и в этот момент просто может всё сбоить, и как будто бы вы можете просто вырубить пробки в этой жизни. Это небезопасно, все те вещи, которые произносятся в затмение, потом не отменить, и даже шуточные вещи могут реализовываться», — раскрыла в беседе с Pravda.Ru Драган.

А экстрасенс Дарья Миронова предупредила, что во время затмений некоторые люди могут ощущать некоторые недомогания.

«Так как в этот день Луна закроет Нептун, но не с нашей стороны планеты, то будут заметны изменения в политике, экономике. Некоторые люди, которые не очень хорошо себя чувствуют или страдают от атмосферных изменений, могут заметить повышение артериального давления», — заявила в беседе с «Вечерней Москвой» Миронова.

Ранее астролог Анна Лебеденко в беседе с «Радио 1» рассказала, что ждать от этой недели каждому знаку и какой сфере нужно уделить особое внимание.

Читайте также:

Обратить внимание на финансы: гороскоп для всех знаков зодиака с 16 по 22 сентября

«Без лишней эмоциональности»: Гороскоп с 9 по 15 сентября для всех знаков зодиака

Названы знаки зодиака лучших дедушек
#изменения
#луна
#знаки
#гороскоп
#астролог
#люди
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Родителям раскрыли, как найти подход к замкнутым детям
Психолог Дугенцова рекомендовала обращаться к специалистам при психотравмах
16 сентября 2024, 18:18

Фото: iStock/ipolonina

Детский психолог Дарья Дугенцова заявила, что для предотвращения преступлений школьников-шутеров, взрослым надо уделять должное внимание психологическому здоровью детей.
По её словам, если ребёнок замкнут и неразговорчив, мало ест, то надо установить причину такого поведения и при необходимости обратиться за помощью к специалистам.

«Если он стал отстранённым, избегает общения с родителями и сверстниками, мало ест и много проводит время один, то это показатели психологической травмы, и мы срочно ведём ребёнка к детскому психологу. Если ребёнок всегда замкнутый и живёт «в своём мире», то наша прямая дорога к детскому психиатру. Не боимся данных специалистов! Нужно исключить отклонения», — отметила в беседе с Общественной Службой Новостей Дугенцова.

До этого главный врач детской клинической больницы им. З. А. Башляевой Исмаил Османов заявлял, что на здоровье ребёнка влияет жизненный настрой, недостаток свежего воздуха, а также увлечение электронными гаджетами.

«Отмечу значимость неправильного питания. Избыток или недостаток веса может привести к нарушению иммунитета, развитию хронических заболеваний. Питание влияет и на умственные способности ребёнка», — добавил в беседе с «Вечерней Москвой» Османов.

Ранее сообщалось, что подростка, который напал на одноклассников с молотком в Челябинске, госпитализировали в психиатрическую больницу.

Читайте также:

Происки врагов России: в Госдуме объяснили нападение в школе Челябинска

Нападавший на одноклассников в Челябинске школьник рассказал, как все было

Подростка, напавшего на одноклассников в Челябинске, поместили в психбольницу
#нападение
#здоровье
#школьник
#врач
#питание
#травмы
#психология
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На Wildberries появились товары для детей и школьников с логотипом ЧВК «Вагнер»
16 сентября 2024, 18:07

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

На Wildberries теперь можно приобрести футболки для детей и школьников с логотипом ЧВК «Вагнер». Кроме того, в продаже представлены различные аксессуары, пишет «Лента.ру».
Сразу несколько продавцов начали продавать детские футболки, украшенные символикой «Вагнера». При этом размерный ряд предполагает, что одежда подойдет детям от двух до 11 лет. В отзывах покупатели хвалят товары и пишут, что дети очень довольны новыми футболками.

Кроме того, на маркетплейсе можно найти и другие вещи с логотипом нашумевшей ЧВК. Здесь продаются школьные дневники, блокноты и тетради, пеналы и папки для бумаг. При этом некоторые продавцы предлагают к покупке «Вагнер»-ручки, оборудованные встроенным ножом.

Читайте также:

Wildberries хочет запретить бренд «WBНУТЫЙ ВЭБЭНУТЫЙ» из-за аморального названия

Wildberries сам заказал пенсионерке товаров на 107 тысяч рублей

Бойцу СВО командиры предложили купить себе медаль на WB
#дети
#вещи
#товары
#медаль
#одежда
#бренд
#покупатели
#сво
#вагнер
#чвк
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Журавли задержались в Подмосковье из-за необычно тёплой осени
16 сентября 2024, 17:56

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

В ближайшие дни подмосковные журавли выстроятся в клинья в виде буквы V или диагональным рядом и потянутся к югу. Такой прогноз со ссылкой на орнитологов дали в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.
«Такие построения помогают птицам при перелёте уменьшить сопротивление ветра. Обычно эти птицы отправляются в тёплые края уже в конце августа – первой половине сентября. В этом году они задержались в Подмосковье из-за удивительно теплой осени», – отметили в пресс-службе.
Как рассказали в ведомстве, перед длительным перелётом журавли покидают гнездовья и собираются на северо-востоке региона, в государственном заказнике «Журавлиная родина» на территории Талдомского и Сергиево-Посадского городских округов. Оттуда мигрируют в тёплые страны, среди которых предпочитают Индию, Израиль, южную Испанию и Францию.

Всего в мире насчитывают около 15 видов журавлей, в России – семь. По данным Комлесхоза, в Московской области живут серые журавли. Этот вид занесён в Красную книгу региона.

Читайте также:

Орнитологи Московской области готовятся ко Дню журавля

В Подмосковье провели исследования куриных и перепелиных яиц

В Лотошине спасли молодую аистиху со сломанным крылом
#подмосковье
#московская область
#птицы
#журавли
#журавлиная родина
#комлесхоз мо
#природа
#осень
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Метеоролог Позднякова раскрыла сроки астрономического лета в Москве
Метеоролог Позднякова: Астрономическое лето продлится до 22 сентября
16 сентября 2024, 17:55

Фото: iStock/Valery Bocman

Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова заявила, что столичный регион не покинет тёплая и сухая погода до конца астрономического лета, которое завершится в день осеннего равноденствия — 22 сентября.
«До этого периода в столичном регионе будет довольно теплая сухая погода. В начале недели она больше будет походить на начало августа; к выходным положительная аномалия сохранится, но начнет сокращаться», — прокомментировала в беседе с Общественной Службой Новостей Позднякова.

До этого сообщалось, что в некоторых регионах России выпал снег. В частности, это коснулось Кузбасса, а именно — Киселевска.

«Поздравляю с первым снегом», — приводит «Сiбдепо» комментарии жителей региона в соцсетях.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявлял, что в столице похолодает с 20 сентября.

Читайте также:

Стало известно, чего ждать жителям Подмосковья от погоды в ближайшие дни

Вильфанд назвал дату окончания «бабьего лета» в Москве

Начало Бабьего лета — Семенов день 14 сентября: приметы, традиции, что можно и нельзя делать
#погода
#снег
#регион
#россия
#осень
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стало известно, чего ждать жителям Подмосковья от погоды в ближайшие дни
Солнечная погода продержится в Подмосковье в ближайшие дни
16 сентября 2024, 17:47

Фото: istockphoto/lamyai

Солнечная погода продержится в Подмосковье ближайшие пару дней, сообщил «Радио 1» руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
«В дневные часы 24 26 градусов. Много солнца, можно даже позагорать. Потом в четверг произойдет понижение. Сначала оно будет небольшим, 21 23 градуса, а потом будем стремиться к осени с температурой порядка 18 19 градусов днем», — сказал Шувалов.
Собеседник добавил, что дождей пока не ожидается.

Ранее были названы страшные последствия при глобальном потеплении. В частности, упоминалось глобальное изменение климата.

До этого в эфире «Радио 1» зоопсихолог Ангелина Сиротина поделилась правильным рационом для кошек.

Читайте также:

В Подмосковье обновят системы водоснабжения более 760 домов

Минэкологии согласилось с администрацией Красногорска по вопросу загрязнения земель

В Подмосковье за неделю из аварийного жилья переселили 375 человек
#россия
#погода
#подмосковье
#новости подмосковья
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Ветеринары спасли собаку с ожогом роговицы в Москве
16 сентября 2024, 17:45

Фото: iStock/alexei_tm

Московские ветеринары спасли зрение собаке, которая получила травму глаза во время прогулки.
Так, собака получила ожог роговицы от тормозной жидкости.

«Чтобы спасти зрение собаке, потребовалась ювелирная работа врача-офтальмолога: Ксения Грошева с помощью алмазного бура сняла верхний пораженный слой роговицы. Затем веко временно ушили на три недели, на период восстановления. Филе была назначена терапия – глазные капли, закладка лекарственных мазей и гелей», – прокомментировали «Москве 24» в ГБУ «Мосветобъединение».

До этого россиянам раскрыли причины страхов собаки. Как пишет Общественная Служба Новостей, питомец может испытывать страх по многим причинам, среди которых, опыт перенесённой агрессии или жестокости, стресс от разлуки с хозяином, плохая адаптация в социальной среде, долгое нахождение в вольере, а также отсутствие воды и пищи.

Ранее президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» рассказывал, что такое трюковая дрессировка и зачем она нужна собаке.

Читайте также:

В Электростали на выставке-пристройстве бездомные животные получат шанс найти новый дом

Эксперт объяснил, зачем собакам нужна трюковая дрессировка

В Московской области с начала года привили 144 тыс. домашних животных
#собаки
#страх
#зрение
#животные
#стресс
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Независимый эксперт Быстров назвал страшные последствия глобального потепления
Независимый эксперт Быстров: В худшем случае нас ждёт климатическая катастрофа
16 сентября 2024, 17:23

Фото: iStock/leolintang

Независимый эксперт Игорь Быстров заявил, что дальнейшее нагревание Земли может привести к глобальным изменениям климата и даже вызвать катастрофу.
«За последние 150 лет средняя температура на Земле повысилась на 1,09°C. Это произошло из-за деятельности человека, связанной со сжиганием ископаемого топлива и выбросом парниковых газов. В результате глобальные температуры продолжают расти, в том числе и в России. Это может по-разному сыграть на поведении климата. В худшем случае нас ждёт климатическая катастрофа, в лучшем — Сибирь станет тропическим регионом», — пояснил в беседе с RuNews24.ru Быстров.

А заведующий лабораторией солнечной астрономии Института космических исследований РАН доктор физико-математических наук Сергей Богачёв раскрыл пиковые значения солнечной активности в этом году.

«Величина эта измеряется раз в месяц путём подсчёта числа пятен на Солнце, и в августе этого года было получено исключительно высокое значение — 215, самое большое с 2000-2001 годов», — прокомментировал в беседе с RT Богачёв.

Ранее климатолог Иван Алтунин высказывал мнение о том, что потепление превратит заполярье в цветущий сад.

Читайте также:

Российские учёные объяснили плюсы глобального потепления

Учёные разработали киберзащиту почты от спама и фишинга

Российские учёные спасли ценную породу коров, устойчивую к болезням
#солнце
#температура
#катастрофа
#сибирь
#земля
#тепло
#природа
#климат
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Работники онкологического диспансера присоединились к региональной экологической акции
16 сентября 2024, 17:11

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

Работники Московского областного онкологического диспансера совместно с первичной профсоюзной организацией медицинского учреждения участвовали в региональной экологической акции «День в лесу», которая проходила в Кучинском участковом лесничестве. На мероприятии присутствовали почётные гости, такие как официальный представитель МИД России Мария Захарова, глава городского округа Сергей Юров, а также представители учреждений культуры, здравоохранения и спорта, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Наш коллектив уже не в первый раз участвует в данной акции, поэтому очень важно не только поддерживать чистоту и порядок в лесу, но и сажать новые деревья. В этом году мы высадили около 50 саженцев и, надеюсь, таким образом, помогли нашей природе», — рассказала специалист по связям с общественностью Вероника Грачева.
Мероприятия по посадке деревьев традиционно проводятся ежегодно с 2013 года по распоряжению губернатора Московской области Андрея Воробьёва. В акции поучаствовало около 2 тысяч жителей Подмосковья.

Читайте также:

Экоактивисты из Московской области провели уборку в городах Золотого кольца России

Организаторы Всероссийской премии «Экопозитив» ждут проекты от Подмосковья

На экологической акции в Истре собрали более 10 мешков вторсырья
#деревья
#акции
#экологическая акция
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате