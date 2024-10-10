Почти 6,9 тыс. жителей ВАО Москвы начали переезжать по реновации в III квартале

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С июля по сентябрь текущего года переселяться по реновации начали почти 6,9 тыс. жителей ВАО Москвы. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
«В III квартале письма с предложениями равнозначных квартир получили 6,9 тыс. москвичей в районах Гольяново, Новогиреево, Восточный, Измайлово, Богородское, Северное Измайлово, Ивановское и Перово. Горожане переезжают из 40 старых домов в девять новых жилых комплексов, а также в другие ранее переданные под заселение новостройки», — приводятся слова министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Максима Гамана.
Он также сообщил, что на сегодняшний день уже порядка 5,4 тысяч москвичей уже выбрали себе квартиры, при этом более 3,5 тысяч из них уже заключили договоры на новое жилье. Еще 1,9 тысяч жителей занимаются оформлением документов, остальные же выбирают квартиры из предложенных вариантов.
Руководитель столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский рассказал, что в ВАО больше всего расселение затронуло район Северное Измайлово. Здесь по программе реновации расселяется 38 домов, еще 34 здания в Измайлове и 20 – в Перове.
Всего на востоке столицы расселят 1 тыс. 62 дома. По последним данным переезжают или уже переехали в новые квартиры жители 180 старых домов.
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Элина Позднякова