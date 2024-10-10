Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Общество/ Почти 6,9 тыс. жителей ВАО Москвы начали переезжать по реновации в III квартале

Почти 6,9 тыс. жителей ВАО Москвы начали переезжать по реновации в III квартале

10 октября 2024, 16:32
Фото: iStock/Kirill Sirotiuk

Фото: iStock/Kirill Sirotiuk

С июля по сентябрь текущего года переселяться по реновации начали почти 6,9 тыс. жителей ВАО Москвы. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
«В III квартале письма с предложениями равнозначных квартир получили 6,9 тыс. москвичей в районах Гольяново, Новогиреево, Восточный, Измайлово, Богородское, Северное Измайлово, Ивановское и Перово. Горожане переезжают из 40 старых домов в девять новых жилых комплексов, а также в другие ранее переданные под заселение новостройки», — приводятся слова министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Максима Гамана.

Он также сообщил, что на сегодняшний день уже порядка 5,4 тысяч москвичей уже выбрали себе квартиры, при этом более 3,5 тысяч из них уже заключили договоры на новое жилье. Еще 1,9 тысяч жителей занимаются оформлением документов, остальные же выбирают квартиры из предложенных вариантов.



Руководитель столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский рассказал, что в ВАО больше всего расселение затронуло район Северное Измайлово. Здесь по программе реновации расселяется 38 домов, еще 34 здания в Измайлове и 20 – в Перове.
Всего на востоке столицы расселят 1 тыс. 62 дома. По последним данным переезжают или уже переехали в новые квартиры жители 180 старых домов.

Читайте также:

Ефимов: Более 30 новостроек возводят и проектируют СЗАО Москвы по реновации

Ефимов: в Москве на первых этажах новостроек появится три тысячи рабочих мест

За неделю в Подмосковье переселили из аварийного жилья более 390 человек
#подмосковье
#жильё
#квартиры
#жители
#человек
#расселение
#письма
#дома
#новостройки
В краеведческом центре «Отрада» проводятся экскурсии для школьников
10 октября 2024, 16:58

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск

Во время осенних каникул руководитель краеведческого сектора «Отрада» Светлана Харитонова проводит для школьников экскурсии, на которых ребята узнают много нового и интересного, сообщает пресс-служба городского округа Красногорск.
Во время экскурсии «Русская печь» ученики второго класса Образовательного центра «Вершина» познакомились с предметами крестьянского быта и узнали истории и поверья об использовании кухонной утвари и связанных с ней обрядах.

Ученики пятого класса того же центра посетили фотовыставку «Подмосковный лес», где им выдали буклеты с вопросами. На экскурсии они внимательно слушали информацию, а затем ответили на вопросы викторины, чтобы проверить свои знания и узнать новые факты о природе Московской области.

Краеведческий клуб центра культуры и досуга «Отрада» расположен по адресу: деревня Путилково, Путилковское шоссе, дом 4, корпус 1.

Читайте также:

Московский областной медицинский колледж № 1 провёл экскурсию для учеников школы № 19

В выставочном зале Павловского Посада школьников ждут нескучные каникулы

Школьники из Раменского приняли участие в мастер-классе по робототехнике
#школы
#экскурсии
#ученики
#каникулы
#московская область
#красногорск
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Филиал Красногорского колледжа посетил ветеран военно-космических сил
10 октября 2024, 16:12

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск

Ветеран военно-космических сил, подполковник, член Военно-исторического общества России Сергей Чудинов встретился со студентами Шаховского филиала Красногорского колледжа, мероприятие состоялось в рамках проекта «Героическая страница», сообщает пресс-служба администрации городского округа Красногорск.
«Сергей Владимирович рассказал молодому поколению о своей службе, подвигах, а также славном наследии российской армии. Эта встреча позволила студентам больше узнать о героизме наших предков и важности служения Родине», — говорится в сообщении.
В администрации отметили, что проект «Героическая страница» воспитывает в молодёжи патриотизм, уважение к культуре и истории своей страны, позволяет сохранить память о её героическом прошлом.

Читайте также:

Парки Красногорска с начала года посетили более 4,2 млн человек

Школьники из Красногорска создали проект литературной аллеи в парке

В местном отделении партии прошёл приём граждан по вопросам дорожной инфраструктуры и ТКО
#красногорск
#шаховская
#колледж
#патриотизм
#студенты
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Павловском Посаде проведут благотворительный аукцион осенних заготовок
10 октября 2024, 15:58

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Благотворительный аукцион осенних заготовок «Вклад ветеранов в Победу над укрофашизмом» состоится в Центральной библиотеке Павловского Посада во вторник, 15 октября, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Аукцион начнётся в полдень. Там можно будет приобрести как домашние соленья, так и свежие фрукты и овощи, а также различные сувениры ручной работы. Участие в аукционе бесплатное, заплатить придётся только за купленный товар. Каждый лот будет разыгрываться отдельно», — говорится в сообщении.
Собранные средства будут переданы в фонд помощи СВО.

В администрации округа отметили, что благотворительные аукционы осенних заготовок проводят в Павловском Посаде каждый год. В них участвуют предприниматели, сотрудники госучреждений и активные жители муниципалитета.

Читайте также:

Ребята из Павловского Посада приняли участие в слёте юных инспекторов движения

Заместитель главы округа Павловский Посад Филипп Ефанов провёл встречи с жителями

В Павловском Посаде 11 октября состоится концерт в честь композитора Павла Аедоницкого
#павловский посад
#аукцион
#благотворительная акция
#сво
#ярмарка
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Бывший сотрудник Дурова назвал Ирину Болгар сталкершей и раскрыл ее многомиллионные траты
Экс-сотрудник Дурова Лобушкин заявил о «патологической страсти к роскоши» Болгар
10 октября 2024, 15:57

Фото: iStock/Sergey Dolgikh

Бывший пресс-секретарь основателя Telegram Павла Дурова Георгий Лобушкин сообщил о «патологической страсти к роскоши» Ирины Болгар, называющей себя матерью троих детей бизнесмена. В своем Telegram-канале Лобушкин также рассказал о ее многомиллионных тратах.
По его словам, в 2019 году основатель Telegram перевел Болгар 7 млн евро единоразово для поддержки троих детей.

«Расчет был 10 тысяч долларов на ребенка в месяц до достижения 23-летия», — пояснил Лобушкин.

Однако спустя некоторое время женщина назвала эти деньги «личными сбережениями». Факт того, что все денежные средства изначально предназначались для детей, легко доказуем, по этой причине сторона предпринимателя выступает за разрешение данного вопроса в суде, подчеркнул бывший пресс-секретарь Дурова.

Лобушкин добавил, что Болгар плохо скрывает «свою патологическую любовь к роскоши». Он отметил, что Ирина потратила 18 млн долларов со счетов Дурова на дорогие бренды и украшения.

Читайте также:

Дуров заявил, что его спутница потеряла ребенка на фоне его задержания в Париже

Болгар опровергла слова представителя Дурова о том, что они не были парой

«Проклинаю день, когда встретила тебя»: Болгар показала семейного Дурова и раскрыла историю их любви
#деньги
#евро
#украшения
#женщина
#любовь
#telegram
#павел дуров
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Учёный Богачёв сообщил о вероятной магнитной буре пятого уровня
10 октября 2024, 15:39

Фото: iStock/Gilnature

Руководитель лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачёв сообщил, что сегодня, 10 октября, вечером в Москве ожидается с высокой вероятностью магнитная буря пятого уровня.
«Были события на Солнце два дня назад, в результате которых сегодня будут геомагнитные последствия. Сейчас сформирован мировой прогноз. Бури делятся на пять градаций. Сейчас прогноз выдан, что сегодня по пятибалльной шкале наиболее вероятная линия — это примерно почти пятого уровня», — заявил в беседе с RT Богачёв.

Он также отметил, что в Москве и Санкт-Петербурге возможны полярные сияния.

А в Кузбассе жители города Осинники стали свидетелями необычного явления, фото которого они разместили в соцсетях. Как пишет «Сiбдепо», в ночном небе была замечена яркая оранжевая сияющая вертикальная «черта».

Ранее Сергей Богачёв заявил, что к Земле после вспышек на Солнце приближается крупное облако плазмы.

Читайте также:

К Земле после вспышки на Солнце летит облако плазмы, ожидаются магнитные бури

«Такого не было 30-50 лет»: пустыню Сахара затопило, погибли люди

Синоптик Шувалов назвал «беспрецедентным» двигающийся на США ураган «Милтон»
#солнце
#фото
#прогноз
#магнитные бури
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Опасность растёт: подмосковных мотоциклистов призвали завершить сезон
10 октября 2024, 15:39

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Мотосезон в этом году в столичном регионе оказался длиннее обычного благодаря жаркому и сухому сентябрю, но сейчас очень вступила в свои права, и езда на байке с каждым днём становится опаснее, об этом предупредили в министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Дожди, опавшая листва, мокрый асфальт и низкая температура воздуха повышают вероятность аварий. Снижается скорость реакции, из-за запотевшего визора ухудшается обзор, и байкер может не заметить препятствие, поворот или пешехода. Коме того, дороги становятся скользкими не только из-за листьев, но и из-за ночных заморозков», — говорится в сообщении.
Байкерам также напомнили, что нужно подготовить мотоцикл к зиме: вымыть, насухо протереть и обработать полиролью лакокрасочные поверхности, заменить масло и фильтры, заменить остатки бензина новым и добавить стабилизатор, смазать резиновые элементы, а также снять аккумулятор и перенести на зиму в отапливаемое помещение.

Читайте также:

В деревне Сабурово стартовало строительство путепровода

В Московской области на восьми дорогах отремонтировали искусственные неровности

На 20 участках дорог в Подмосковье обустроили шумовые полосы
#минтранс мо
#мотоцикл
#московская область
#подмосковье
#безопасность
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Россияне раскрыли, сколько выходных в неделю им необходимо
Опрос: Большинство россиян нуждаются в трёх выходных в неделю
10 октября 2024, 15:26

Фото: iStock/Viorel Kurnosov

Опрос сервиса «Работа.ру» и «Подработка» показал, что 74% россиян нуждаются в трёх выходных днях в неделю.
«Большинство респондентов (74%) проголосовали за три выходных. А 8% участников исследования нужно более трёх дней отдыха в неделю», — приводит RT текст исследования.

При этом 17% респондентов отметили, что их устраивает два выходных в неделю, а 1% и вовсе достаточно одного дня для отдыха.

А в пресс-службе сервиса доставки «Купер» сообщили, что самым популярным у москвичей шоколадом стал молочный.

«В 2024 году самым популярным в столице по-прежнему остается молочный. Но за анализируемый период белого шоколада москвичи купили в 1,4 раза больше, чем годом ранее. Следующий по спросу – горький, а затем – тёмный», — приводит «Москва 24» сообщение пресс-службы.

Ранее опрос исследовательского центра «Зарплата.ру» показал, что российские работодатели включили в топ соискателей, которых боятся брать на работу, людей, которые слишком часто меняют деятельность.

Читайте также:

Работодатели раскрыли, кого боятся брать на работу

Россияне назвали своих любимых учителей-предметников

Российские педагоги выразили желание продолжать работать на пенсии
#москва
#зарплата
#пенсии
#опрос
#педагоги
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Истре 8 октября состялся чемпионат по настольной игре «Моё Подмосковье»
10 октября 2024, 15:06

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

В Истре прошёл чемпионат по настольной игре «Моё Подмосковье». Мероприятие состоялось 8 октября в музее «Новый Иерусалим» и было приурочено к 95-летию Московской области, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
Соревнования объединили более 30 команд со всех уголков региона. Первое место заняла МБОУ СОШ № 15 имени Б. Н. Флёрова из Королёва, второе — Рахмановская средняя общеобразовательная школа имени Е. Ф. Кошенкова из Павловского Посада, а третье место досталось МОУ «Гимназия № 1» из Воскресенска.

Победители получили уникальные карты Московской области, и никто из участников не ушёл без подарка — все получили памятные сувениры.

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

Игра «Моё Подмосковье» предоставляет возможность в увлекательной форме изучить историю и культуру региона. Игровое поле включает все муниципальные образования, восемь научных центров, а также более 6,5 тысяч достопримечательностей и объектов культурного наследия.

Игра была создана Мособлдумой в честь тридцатилетия регионального парламента. Участники перемещаются по игровому полю и выполняют задания, связанные с историей и культурой региона, что позволяет им расширить свои знания о Московской области.

Фото: пресс-служба Областного центра развития дополнительного образования и патриотического воспитания детей и молодёжи

«Мы передали игру в школы, колледжи, молодежные центры. Хотели, чтобы игра вызвала интерес у ребят к изучению родного края», — рассказала председатель Комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Линара Самединова.

Библиотеки Подмосковья активно участвовали в создании игры, являясь центрами краеведческой информации. Для соревнований в музее «Новый Иерусалим» была организована выставка «Подмосковье: от А до Я».

Губернская библиотека предоставила более ста краеведческих книг о городах, достопримечательностях, музеях, усадьбах, монастырях и народных промыслах области.

Фото: пресс-служба Областного центра развития дополнительного образования и патриотического воспитания детей и молодёжи

В завершение мероприятия всех пригласили в актовый зал, где участники и их сопровождающие наслаждались живой музыкой. Организаторы, игротехники и все, кто участвовал в проекте, были награждены благодарственными письмами.

Игра «Моё Подмосковье» стала очень популярной среди посетителей библиотечных игровых комнат. В библиотеках региона регулярно проводятся игровые сессии и викторины на краеведческие темы.

Фото: пресс-служба Областного центра развития дополнительного образования и патриотического воспитания детей и молодёжи

Читайте также:

Психолог Масолова раскрыла необычную пользу игрушек-антистресс

В Павловском Посаде стартовал этап чемпионата по настольной о Подмосковье

Образовательная игра «ЖЭКА» научит управлять жильём и основам экономии
#подмосковье
#школы
#новый иерусалим
#игра
#соревнования
#мероприятия
#победители
#истра
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье оптимизировали онлайн-услугу по оформлению экстренной помощи
10 октября 2024, 14:21

Фото: iStock/Chagin

Оформить запрос на экстренную социальную помощь через портал госуслуг Московской области стало удобнее: теперь к услуге подключён «умный» сервис, который позволяет предварительно рассчитать уровень среднедушевого дохода семьи, сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.
«Мы запустили такой цифровой сервис для удобства наших жителей, благодаря ему при подаче электронного заявления можно самостоятельно рассчитать доход семьи. С начала года за этой льготой обратились более 33 тысяч жителей Подмосковья, нуждающихся в помощи», — сказала вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.
Экстренную социальную помощь могут получить люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Это может быть связано с потерей работы, инвалидностью, преклонным возрастом и пр.

Читайте также:

На портале госуслуг Подмосковья оформили более 13 тыс. записей в ветклинику

Нейросеть выявила в Подмосковье более 24 тыс. случаев нелегальной торговли

Жители Подмосковья могут записаться на медосмотр через приложение «Добродел»
#цифровизация
#госуслуги
#московская область
#подмосковье
#помощь
Следите за нашими новостями
в удобном формате