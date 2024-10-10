Почти 6,9 тыс. жителей ВАО Москвы начали переезжать по реновации в III квартале

Мотосезон в этом году в столичном регионе оказался длиннее обычного благодаря жаркому и сухому сентябрю, но сейчас очень вступила в свои права, и езда на байке с каждым днём становится опаснее, об этом предупредили в министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.