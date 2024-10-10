В Балашихе снесли аварийный жилой дом на восемь квартир

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры
Двухэтажный аварийный жилой дом на восемь квартир, построенный в 1958 году и находящийся в аварийном состоянии, снесли на Кооперативной улице в микрорайоне Железнодорожный города Балашиха, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.
«Общая площадь кирпичного дома составляла немногим более 440 квадратных метров. Здание признали аварийным, жильцов оттуда расселили, после чего постройка долго пустовала. Основные элементы здания разрушились, прилегающая территория была в запущенном состоянии, туда имелся свободный доступ. Здание включили список на ликвидацию и летом этого года снесли», — говорится в сообщении.В настоящее время работы по сносу дома полностью завершены, участок полностью очищен от здания и строительного мусора. Решение о том, как использовать освободившуюся территорию, администрация округа ещё не приняла.
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