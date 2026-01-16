Победителям конкурса «Россия – страна традиционных ценностей» вручили награды
В Национальном центре «Россия» в Москве состоялась церемония награждения победителей и призёров конкурса «Россия – страна традиционных ценностей». Об этом рассказали организаторы конкурса.
Конкурс объединил более 15 000 участников из всех регионов страны. Они представили на рассмотрение свыше 4000 творческих работ.
«Хочу поблагодарить наставников – родителей и учителей. Вы, как ангелы-хранители, стоите за каждым участником. Именно благодаря вам дети создали свои шедевры. Также, я хочу сказать спасибо всем, кто с нами, потому что только вместе мы можем построить наше счастливое будущее», – обратилась к присутствующим президент АНО «Инновационный центр развития и воспитания детей и молодёжи», организатор конкурса Екатерина Аверкиева.
Победителем в специальной номинации от Роспатриотцентра «Лучшая работа о патриотизме» стал Михаил Батрак. В номинации «Лучшая работа о достоинстве» от Юнармия первенствовали Кирилл Лозовой и Артём Войцик. Победительницей специальной номинации «Лучшая работа о крепкой семье» от Национального центра «Россия» названа Софья Зиновьева.
Ранее сообщалось, что Всероссийский конкурс «Россия – страна традиционных ценностей» проводится для формирования в российской детской и молодёжной среде понимания традиционных российских духовно-нравственных ценностей, укрепления единства многонационального народа России и формирования гражданской идентичности.