Победителям конкурса «Россия – страна традиционных ценностей» вручили награды

16 января 2026, 17:43

Фото: vk.com/cennosti.rossii

В Национальном центре «Россия» в Москве состоялась церемония награждения победителей и призёров конкурса «Россия – страна традиционных ценностей». Об этом рассказали организаторы конкурса.





Конкурс объединил более 15 000 участников из всех регионов страны. Они представили на рассмотрение свыше 4000 творческих работ.

«Хочу поблагодарить наставников – родителей и учителей. Вы, как ангелы-хранители, стоите за каждым участником. Именно благодаря вам дети создали свои шедевры. Также, я хочу сказать спасибо всем, кто с нами, потому что только вместе мы можем построить наше счастливое будущее», – обратилась к присутствующим президент АНО «Инновационный центр развития и воспитания детей и молодёжи», организатор конкурса Екатерина Аверкиева.