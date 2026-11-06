Сочетание двух препаратов помогло уменьшить бляшки в артериях сердца

06 ноября 2026, 15:15

Комбинация розувастатина и эзетимиба уменьшает объем атеросклеротических бляшек

Фото: iStock/Foremniakowski

Комбинация розувастатина и эзетимиба помогла пациентам с ишемической болезнью сердца уменьшить объем атеросклеротических бляшек. Такой результат ученые получили в ходе клинического исследования. Об этом сообщает JAMA Cardiology.