Сочетание двух препаратов помогло уменьшить бляшки в артериях сердца
Комбинация розувастатина и эзетимиба помогла пациентам с ишемической болезнью сердца уменьшить объем атеросклеротических бляшек. Такой результат ученые получили в ходе клинического исследования. Об этом сообщает JAMA Cardiology.
В испытании участвовали 104 жителя Дании с выраженным сужением коронарных артерий. До начала исследования никто из них не принимал статины для снижения холестерина.
Ученые разделили добровольцев на две группы. В первой пациенты ежедневно принимали аторвастатин, во второй — сочетание розувастатина и эзетимиба. За состоянием артерий врачи следили с помощью компьютерной томографии в течение 18 месяцев.
Комбинированное лечение снизило уровень «плохого» холестерина на 65%, прием одного аторвастатина — на 38%. Общий объем бляшек сократился на 21,1% и 13,6% соответственно.
Исследователи отдельно оценили мягкие жировые бляшки. Они представляют особую опасность из-за риска разрыва. Их объем уменьшился на 28,2% у пациентов, принимавших два препарата, и на 20% при лечении одним аторвастатином.
В группе комбинированной терапии общий объем бляшек снизился у 90% участников. Во второй группе такой результат получили 75% пациентов. По мнению авторов исследования, интенсивное снижение холестерина способно частично обратить развитие атеросклероза вспять.
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