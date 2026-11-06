Стало известно, как Новосибирск украсят к Новому году

06 ноября 2026, 15:00

В Новосибирске готовятся к украшению города к Новому году

Фото: iStock/Julia Klueva

Новосибирск активно готовится к Новому 2027 году. В городе запланирована масштабная работа по украшению пространств.





Так, в пешеходную праздничную зону превратится участок улицы Ленина от площади имени Ленина до улицы Советской. Об этом сообщили в управлении культуры мэрии в ответ на запрос Om1 Новосибирск.





«Участок от площади имени Ленина до улицы Советской станет пешеходной новогодней зоной: здесь установят иллюминационное оборудование (световой потолок, арку «Входная группа», световые деревья и др.), а также будут размещены новогодние площадки участников Сибирского фестиваля арт-объектов», — пояснили в мэрии.