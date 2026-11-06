Стало известно, как Новосибирск украсят к Новому году
В Новосибирске готовятся к украшению города к Новому году
Новосибирск активно готовится к Новому 2027 году. В городе запланирована масштабная работа по украшению пространств.
Так, в пешеходную праздничную зону превратится участок улицы Ленина от площади имени Ленина до улицы Советской. Об этом сообщили в управлении культуры мэрии в ответ на запрос Om1 Новосибирск.
«Участок от площади имени Ленина до улицы Советской станет пешеходной новогодней зоной: здесь установят иллюминационное оборудование (световой потолок, арку «Входная группа», световые деревья и др.), а также будут размещены новогодние площадки участников Сибирского фестиваля арт-объектов», — пояснили в мэрии.
Для оформления города планируют использовать иллюминационное оборудование, которое уже применяли в предыдущие годы. Главную новогоднюю ёлку традиционно установят в Театральном сквере. Точные сроки начала и завершения монтажных работ на улице Ленина пока не определены.
В мэрии также уточнили, что закупочные процедуры по организации новогоднего пространства ещё продолжаются, а окончательную стоимость оформления определят после завершения конкурсов. Финансировать работы планируют как из городского бюджета, так и за счёт привлечённых средств.