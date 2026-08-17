Врач предостерег россиян от злоупотребления арбузами и дынями

17 августа 2026, 19:39

Врач Белоусов: Злоупотребление арбузами и дынями грозит вздутием живота

Фото: iStock/margouillatphotos

Гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Евгений Белоусов рассказал, какими последствиями грозит злоупотребление арбузами и дынями. Об этом пише «Лента.ру».