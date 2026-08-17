Врач предостерег россиян от злоупотребления арбузами и дынями
Гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Евгений Белоусов рассказал, какими последствиями грозит злоупотребление арбузами и дынями. Об этом пише «Лента.ру».
Эксперт пояснил, что арбуз и дыня, при умеренном потреблении и выборе качественных плодов, не представляют угрозы для большинства здоровых людей. Основные проблемы возникают не от самих продуктов, а от их избыточного употребления. Большая порция арбуза или дыни способна вызвать вздутие, урчание в животе, спазмы, послабление стула и чувство брожения.
По словам специалиста, дискомфорт обычно не связан с брожением продуктов в желудке. Он возникает из-за высокого содержания жидкости, фруктовых сахаров и ускоренной работы кишечника. Белоусов отметил, что даже здоровая пищеварительная система может негативно отреагировать на половину плода, съеденного за один раз.
Врач также подчеркнул, что универсальной дозы для этих продуктов не существует. Взрослому человеку обычно достаточно 300-500 граммов мякоти за один прием, а ребенку следует давать небольшую порцию, соответствующую его возрасту, например, 100-200 граммов.
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