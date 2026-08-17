В Госдуме заявили, что ждут поддержку СВО от Канье Уэста

17 августа 2026, 22:07

В Госдуме хотят, чтобы Канье Уэст поддержал СВО перед концертами в Петербурге

Канье Уэст (Фото: Instagram* / @kanyewest.cl)

Депутат Госдумы Николай Новичков заявил, что намерен добиваться отмены концертов Канье Уэста в Петербурге, если американский рэпер не выразит «моральную поддержку» России и СВО. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».





По словам парламентария, зарубежные артисты, приезжающие в Россию зарабатывать, должны учитывать ситуацию, в которой находится страна, и понимать ожидания российской аудитории.





«Если они хотят зарабатывать деньги, они должны понимать, что страна находится в ситуации СВО, и страна нуждается в моральной поддержке со стороны деятелей культуры, если они себя таковыми осознают», — заявил Новичков.