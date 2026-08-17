У москвички взорвался телефон после четырёх дней работы
Москвичка всего несколько дней успела порадоваться новому складному Samsung Fold 8, который её парень купил на Горбушке за 139 тысяч рублей. Первые дни смартфон работал без нареканий, но на пятую ночь произошёл неожиданный инцидент. Об этом сообщает SHOT.
Девушка поставила гаджет на зарядку и легла спать. Ночью её разбудил громкий хлопок — аккумулятор смартфона настолько сильно перегрелся, что, по предварительным данным, произошёл взрыв.
К счастью, обошлось без пострадавших и пожара. Однако сам телефон оказался серьёзно повреждён. Утром парень отправился в магазин, рассчитывая вернуть деньги за неисправный гаджет. Но продавцы отказались принимать смартфон, заявив, что произошедшее не является гарантийным случаем.
Теперь владелец устройства намерен обратиться за юридической помощью, чтобы добиться возврата 139 тысяч рублей.
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