У москвички взорвался телефон после четырёх дней работы

17 августа 2026, 21:45

У москвички взорвался новый Samsung за 139 тысяч рублей

Фото: Istock / Miljan Živković

Москвичка всего несколько дней успела порадоваться новому складному Samsung Fold 8, который её парень купил на Горбушке за 139 тысяч рублей. Первые дни смартфон работал без нареканий, но на пятую ночь произошёл неожиданный инцидент. Об этом сообщает SHOT.