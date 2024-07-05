Сочно и свежо: Топ-3 рецептов из дыни

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Дыня — один из любимых летних продуктов. Её сочность и аромат не оставляют равнодушным никого. Редакция «Радио 1» рассказывает, какие необычные блюда можно приготовить из дыни.
Дынный смузи с лимоном и мятойИнгредиенты
- Дыня — 300 г.
- Лимон — 0,25-0,5 шт.
- Мята — 6-10 листочков
- Мед — 0,5-1,5 ч. ложки
- Вино белое полусладкое (можно игристое или шампанское) — 30-50 мл.
Пошаговый рецепт
- Дыню очистить от кожуры и семян, нарезать. То же самое сделать с лимоном.
- Все положить в блендер и пюрировать 10-12 минут.
- Добавить в смесь мед и белое вино, взбить.
- Разлить по емкостям и украсить лепестками мяты.
Дынная панна-котта
- Сливки 33 % — 400 мл.
- Дыня (мякоть) — 300 г.
- Мед жидкий — 60 г. (3 ст. ложки)
- Желатин — 25 г.
- Ванилин — 1 ч. ложка
Пошаговый рецепт
- Заливаем желатин водой (90 мл) и оставляем набухать.
- В сотейнике прогреваем сливки с медом и ванилином. Доводим до кипения.
- Мякоть дыни взбиваем блендером. Добавляем в нее желатин и сливочную массу. Перемешиваем.
- Разливаем массу по формам и отправляем в холодильник на 1 час.
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Дынный муссИнгредиенты
- Дыня — 500 г.
- Сахар — 2-3 ст. ложки
- Ванильный сахар — 1 ч. ложка
- Желатин — 20 г.
- Вода — 0,5-0,75 стакана
- Лимонная кислота
Пошаговый рецепт
- Желатин растворить в воде и поставить в миску с горячей водой.
- Дыню очистить, нарезать кусочками, взбить блендером.
- Добавить ванилин, лимонную кислоту и сахар.
- Влить в полученное желатин и взбить миксером (примерно 10 минут) .
- Перелить смесь в форму и отправить в холодильник на 2-3 часа.
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