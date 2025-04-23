Внук Зураба Церетели рассказал о смерти скульптора

Василий Церетели (фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)
Смерть выдающегося скульптора, президента Российской академии художеств Зураба Церетели стала утратой для всего мира, заявил его внук, художник Василий Церетели. По его словам, в последние дни своей жизни Зураб Константинович продолжал работать в своей мастерской в Переделкино.
«Его скульптуры являются достоянием и символами множества-множества государств, и являются памятью. Его монумент «Слеза скорби» [в США], посвященный 11 сентября, объединяет человечество всего мира, который помнит о трагедии терроризма. <…> Он до последнего момента рисовал, и вот во сне остановилось сердце, и он ушел из жизни. Но он до последнего момента был в строю и руководил академией», — поделился художник в беседе с «Известиями».В свою очередь художник Никас Сафронов подчеркнул, что память о мастере останется в его работах. В разговоре с «Газетой.Ru» портретист отметил, что теперь каждое творение Церетели становится местом памяти автора. Тем, кто не знаком с творчеством скульптора, он посоветовал не один раз пройтись по этим маршрутам.
«И почувствовать — насколько широк был его дар, охватывавший не только скульптуру, но и живопись, архитектуру, дизайн, педагогику, театральное оформление. Теперь его нет с нами, но он остался — в своих работах, в своих пространствах, в памяти всех, кому посчастливилось знать его лично или хотя бы видеть его творения. Светлая память», — заключил Сафронов.Читайте также:
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