София и Яролика: в Подмосковье назвали самые популярные и редкие детские имена

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО
В июле на территории Московской области родилось около шести тысяч детей, о том, какие имена для новорождённых были самыми популярными в этом месяце, а также о младенцах с необычными именами рассказали в пресс-службе регионального министерства социального развития.
«Чаще всего в июле детей называли Александр и София. Для девочек популярностью также пользовались имена Василиса и Анна, для мальчиков — Максим, Артём и Михаил», — говорится в сообщении.Кроме того, в Подмосковье в июле зарегистрировали нескольких младенцев с редкими именами. В частности, среди жителей региона появились девочки Яролика, Божена и Златослава, а также мальчики Гавриил, Иосиф и Трофим.
Как отметила первый зампред правительства Московской области Людмила Болатаева, для регистрации детей родители региона чаще всего используют электронный сервис «Рождение ребенка» на госуслугах.
«Этот сервис позволяет зарегистрировать рождение без посещения ЗАГСа и оформить все самые важные документы для новорождённого в проактивном режиме», — пояснила Людмила Болатаева.В ведомстве также напомнили, что в Московской области родители могут получить на новорождённого выплату в размере 20 тысяч рублей или подарочный набор «Я родился в Подмосковье!».
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