«Сохраняет любовь и снимает стресс»: совместный сон улучшает отношения в паре

19 марта 2026, 13:14

Психиатр Фомин: совместный сон помогает супругам сохранить любовь

Совместный сон супругов является важным фактором укрепления отношений и снижения риска разводов. Об этом рассказал врач-психиатр, психотерапевт, кандидат медицинских наук Евгений Фомин.





По его словам, когда пара спит вместе, в организме вырабатывается окситоцин — «гормон привязанности». Он усиливает чувство близости, доверия и безопасности. Кроме того, тактильный контакт во сне снижает стресс и делает партнеров более спокойными и терпимыми друг к другу в повседневной жизни.





«Здоровая психика и крепкий брак невозможны без ощущения надежного плеча рядом. Совместный сон — это не просто привычка, а древний эволюционный механизм, который помогал нашим предкам выживать. Сегодня он помогает нам сохранять любовь», — заявил Фомин «Вечерней Москве».