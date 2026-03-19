«Сохраняет любовь и снимает стресс»: совместный сон улучшает отношения в паре
Совместный сон супругов является важным фактором укрепления отношений и снижения риска разводов. Об этом рассказал врач-психиатр, психотерапевт, кандидат медицинских наук Евгений Фомин.
По его словам, когда пара спит вместе, в организме вырабатывается окситоцин — «гормон привязанности». Он усиливает чувство близости, доверия и безопасности. Кроме того, тактильный контакт во сне снижает стресс и делает партнеров более спокойными и терпимыми друг к другу в повседневной жизни.
«Здоровая психика и крепкий брак невозможны без ощущения надежного плеча рядом. Совместный сон — это не просто привычка, а древний эволюционный механизм, который помогал нашим предкам выживать. Сегодня он помогает нам сохранять любовь», — заявил Фомин «Вечерней Москве».
Он уточнил, что в случае громкого храпа или нарушений сна у одного из партнеров необходимо обращаться к врачу, а не отказываться от совместного ночного отдыха.
Фомин порекомендовал парам обязательно спать вместе, поскольку этот процесс является ритуалом единения и инвестицией в эмоциональную связь и долголетие отношений.