SOK: 46% руководителей Петербурга считают, что выгорания не существует

13 апреля 2026, 14:23

Аналитики сети сервисных офисов SOK провели исследование, согласно которому 46% жителей Санкт-Петербурга считают, что выгорание сотрудников связано с нежеланием работать.





При этом 20% респондентов признали наличие эмоционального выгорания, 15% опрошенных связывают это состояние с корпоративной культурой, и только 14% руководителей считают, что выгорание действительно является серьезным вызовом, а не выдумкой.



Так, 53% опрошенных петербуржцев уверены, что подобное состояние приводит к снижению продуктивности, а 46% не исключили уменьшения мотивации и интереса к работе, 40% респондентов опасаются, что внутренние переживания могут вызвать проблемы со здоровьем, а 39% полагают, что могут появляться ошибки и желание сменить место работы.





«Выгорание сотрудников — это отражение процессов компании и коммуникации внутри команд. Чтобы максимизировать продуктивность, важно помогать бороться с этим явлением и создавать комфортные условия для работы: поддерживать здоровое общение и сбалансированную нагрузку», — приводит «Петербургский дневник» слова операционного директора сети сервисных офисов SOK Инны Филипповой.