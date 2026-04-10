Среди россиян провели опрос, приуроченный к празднованию Пасхи
12 апреля христиане отмечают праздник Пасхи. В преддверии этого события среди россиян был проведен опрос. Данные опубликованы на официальном сайте аналитического центра ВЦИОМ.
Телефонный опрос проведен в апреле среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Среди опрошенных 49% ответили, что точно будут праздновать, 24% —скорее будут праздновать, 10% — скорее не будут праздновать, 15% — точно не будут праздновать, и 2% опрошенных затруднились ответить.
Из семейных традиций, связанных с праздником и принятых в семьях опрошенных, 15% выбрали красить яйца, 10% ответили, что в их семьях пекут куличи и встречаются с семьей, 8% едут на кладбище и поминают ушедших, а 44% ответили, что у них нет особых традиций.
На вопрос о соблюдении поста 79% ответили, что сохраняли обычный режим питания, 11% частично соблюдали пост и 4% соблюдали пост полностью.
В ходе опроса выявили самый православный регион — им оказался Сибирский округ.
Стоит отметить, что праздник Пасхи входит в топ любимых праздников россиян. Он занимает четвертое место по популярности, набрав 22% голосов, уступая только Новому году, Дню Победы и Международному женскому дню.
