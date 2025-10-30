Мошенник Роман Новак сбежал в Южную Африку с $500 млн, обманув инвесторов
Российский криптотрейдер Роман Новак, известный как «друг Павла Дурова», скрылся в Южной Африке после того, как обманул своих инвесторов на сумму $500 миллионов. Среди пострадавших оказались бизнесмены из Китая и Ближнего Востока, украинские силовики и даже депутат Госдумы. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Инвесторы рассказали, что Новак создал вокруг себя настоящую империю. Он заказал у украинских разработчиков приложение для быстрого перевода криптовалюты под названием Fintopio. Трейдер собирал деньги, уверяя всех в связях с крупными IT-компаниями и арабскими принцами.
После того как бизнесмены вложили в проект миллионы, Новак исчез. Работники Fintopio не получили зарплату, а вкладчики потеряли свои средства. Многие не обращаются в полицию, надеясь вернуть деньги самостоятельно. Последние сведения указывают на то, что мошенник скрывается в Кейптауне, где и пропали $500 миллионов.
Это не первый случай мошенничества для него. Ранее он уже сидел в тюрьме за хищение $4 миллионов. После освобождения он сбежал в Дубай и снова начал обманывать людей, запустив новый проект с токенами в мессенджере. В сентябре российские силовики провели обыски в криптообменниках Москвы, пытаясь найти следы его схем.
