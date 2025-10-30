Мошенник Роман Новак сбежал в Южную Африку с $500 млн, обманув инвесторов

30 октября 2025, 09:21

Фото: iStock/homeworks255

Российский криптотрейдер Роман Новак, известный как «друг Павла Дурова», скрылся в Южной Африке после того, как обманул своих инвесторов на сумму $500 миллионов. Среди пострадавших оказались бизнесмены из Китая и Ближнего Востока, украинские силовики и даже депутат Госдумы. Об этом пишет Telegram-канал Mash.