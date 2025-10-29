Россиянке не дали попасть в ОАЭ из-за пирсинга и татуировок на лице
Жительницу Санкт-Петербурга Полину не впустили в Объединённые Арабские Эмираты через аэропорт Дубая. Причиной отказа стали татуировки, пирсинг и необычный цвет волос туристки.
Как сообщает URA.RU, сотрудники аэропорта сделали девушке крайне неожиданное заявление.
«В таком виде в нашу страну нельзя, сделайте обратный билет — или летите куда-то ещё», — передала Полина слова представителей аэровокзала.По словам потерпевшей, во время разбирательств её держали в изоляции и не объясняли причин до момента депортации. Туристка летела через Дубай в одну из африканских стран. После отказа властей ОАЭ ей пришлось срочно менять маршрут.
Девушка с подругами купила билеты в Оман, где они прошли паспортный контроль без осложнений. Перед этим Полина замаскировала татуировки гримом, сняла пирсинг и надела хиджаб. Следует отметить, что в ОАЭ нет прямых законов, запрещающих татуировки или пирсинг.