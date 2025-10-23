В Реутове нашли 25 нелегальных мигрантов из Африки и Азии
Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
Рейд по выявлению нарушителей миграционного законодательства провели полицейские в Реутове. В результате они обнаружили 25 нелегалов. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
Проверки проходили в складских помещениях города.
«По итогам рейда на 25 приезжих из африканских и азиатских стран составили 46 протоколов об административных нарушениях: 24 протокола за незаконное осуществление трудовой деятельности в России и 22 — за нахождение на территории страны с нарушением режима пребывания», — говорится в сообщении.Всех нарушителей оштрафовали на сумму от 5 до 40 тысяч рублей. Кроме того, 19 нелегалов выдворят из России.
Сейчас полицейские занимаются установлением работодателя, чтобы привлечь его к ответственности.