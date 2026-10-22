Соль, песок и мраморную крошку используют для обработки дорог в Новосибирске
В Новосибирске подготовили план зимней обработки дорог и пешеходных зон. Для борьбы с гололёдом городские службы будут использовать техническую соль, пескосоляную смесь и фрикционные материалы, включая мраморную крошку. При сильных морозах дорожники перейдут на реагенты, рассчитанные на более низкие температуры.
Об этом Om1 Новосибирск сообщили в департаменте дорожно-благоустроительного комплекса мэрии. По информации администрации, имеющегося запаса противогололёдных материалов должно хватить до 1 января 2027 года. Его объём рассчитали с учётом климатических норм, статистики прошлых лет и резерва на случай экстремальных погодных условий. Страховой запас составляет около 20–30% от расчётного количества.
Закупки материалов для предстоящей зимы планируют провести в ближайшее время. Их объём оставят на уровне прошлого года. Дополнительные закупки в течение сезона пока не предусмотрены.
Техническую соль будут применять на дорогах I–II технических категорий, крутых подъёмах и спусках, а также на опасных поворотах с ограниченной видимостью. На дорогах III–V категорий используют пескосоляную смесь, в которой 75% составляет песок из отсевов дробления горных пород, а 25% — техническая соль.
Тротуары, пешеходные дорожки и остановочные площадки обработают фрикционными материалами — песком из отсевов дробления горных пород и мраморной крошкой. По данным мэрии, такая крошка не образует пыли.
Когда температура опустится ниже порога эффективности технической соли, дорожные службы планируют использовать противогололёдные материалы с более низкой температурой кристаллизации.
В прошлом зимнем сезоне 2025–2026 годов в Новосибирске использовали 6 194 тонны противогололёдных материалов и 951 тонну технической соли.
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