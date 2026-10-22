Соль, песок и мраморную крошку используют для обработки дорог в Новосибирске

22 октября 2026, 14:38

Дорожные службы Новосибирска заготовили реагенты от гололеда

Фото: istockphoto / nantonov

В Новосибирске подготовили план зимней обработки дорог и пешеходных зон. Для борьбы с гололёдом городские службы будут использовать техническую соль, пескосоляную смесь и фрикционные материалы, включая мраморную крошку. При сильных морозах дорожники перейдут на реагенты, рассчитанные на более низкие температуры.