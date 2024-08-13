Солдата-срочника арестовали на 20 суток из-за шашлыка

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Солдат-срочник покинул часть, чтобы пожарить шашлык. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».
Отмечается, что инцидент произошёл 7 июля в Челябинской области. Рядовой без разрешения командования ушёл из военной части в Чебаркуле и отсутствовал порядка трёх часов.
В результате его обвинили в самовольном оставлении части, а материалы дела отправили в Магнитогорский гарнизонный военный суд. Там он отрицал, что покинул часть самовольно. Однако его сослуживцы во время дачи показаний рассказали, что солдат действительно отсутствовал, а причиной его ухода стал шашлык, который он решил пожарить на природе.
После рассмотрения дела рядового арестовали на 20 суток и отправили на гауптвахту.
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В результате его обвинили в самовольном оставлении части, а материалы дела отправили в Магнитогорский гарнизонный военный суд. Там он отрицал, что покинул часть самовольно. Однако его сослуживцы во время дачи показаний рассказали, что солдат действительно отсутствовал, а причиной его ухода стал шашлык, который он решил пожарить на природе.
После рассмотрения дела рядового арестовали на 20 суток и отправили на гауптвахту.
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Анастасия Чинкова