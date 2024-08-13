«Он вернётся живым»: курянин пропал без вести, отправившись спасать маму от обстрелов

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Житель Курской области пропал без вести, отправившись спасать маму. Об этом в беседе с изданием Readovka сообщил брат мужчины Валерий.
Отмечается, что в момент начала атаки ВСУ на российский регион, курянин Андрей находился в Белгороде. Узнав о произошедшем, он отправился в Ольговку, где находилась его мама. Он выехал из города 7 августа в 13:00, а спустя три часа уже был на блокпосту во Льгове. Однако военные не позволили ему проехать дальше из-за опасности. Там мужчину видели в последний раз.
Андрей не сдался и, вероятнее всего, отправился на спасение матери по объездной дороге, а спустя некоторое время перестал выходить на связь. В том районе, где, предположительно, находился курянин, утром 8 августа велись бои между ВС РФ и ВСУ.
Брат Валерий обратился к знакомым военным, чтобы те узнали о судьбе Андрея. Обследовав территорию бойцы сообщили, что автомобиля курянина на этом участке обнаружено не было.
Валерий убеждён, что его брат жив и может находиться в украинском плену. Мужчина рассказал, что курянин очень заботливый сын, любящий муж и отец, воспитывающий двух дочерей.
В настоящее время Андрея разыскивают волонтёры.
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Андрей не сдался и, вероятнее всего, отправился на спасение матери по объездной дороге, а спустя некоторое время перестал выходить на связь. В том районе, где, предположительно, находился курянин, утром 8 августа велись бои между ВС РФ и ВСУ.
Брат Валерий обратился к знакомым военным, чтобы те узнали о судьбе Андрея. Обследовав территорию бойцы сообщили, что автомобиля курянина на этом участке обнаружено не было.
Валерий убеждён, что его брат жив и может находиться в украинском плену. Мужчина рассказал, что курянин очень заботливый сын, любящий муж и отец, воспитывающий двух дочерей.
В настоящее время Андрея разыскивают волонтёры.
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Анастасия Чинкова