Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ Силовики задержали бывшего вице-премьера правительства Дагестана Насрутдинова

Силовики задержали бывшего вице-премьера правительства Дагестана Насрутдинова

13 августа 2024, 15:10
Фото: iStock/z1b

Фото: iStock/z1b

Сотрудники силовых структур задержали бывшего вице-премьера правительства Дагестана и главу предприятия «Даггаз» Магомедгусена Насрутдинова. Об этом пишет местный телеграм-канал «Спросите у Расула». Официального подтверждения этой информации нет.
По информации издания, бывшего чиновника увезли, после которого его могут отпустить.

Ранее сообщалось, что другой зампред правительства Дагестана Шамиль Исаев, осужденный в 2020 году за мошенничество с ущербом в 95,8 млн рублей, приехал в отпуск из зоны СВО.


«Шамиль Исаев приехал из зоны СВО на побывку в Дагестан и провел сегодня встречу со своими родными и друзьями», — писал глава Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) региона Шамиль Хадулаев.
Читайте также:

Осужденный бывший вице-премьер Дагестана Исаев приехал в отпуск из зоны СВО

Появились кадры задержания за шпионаж сотрудницы воинской части ВС РФ

Стали известны новые подробности дела о мошенничестве с армейскими сухпайками
#дагестан
#полицейские
#правительство
#задержание
Прямо на светофоре: Жительница Москвы родила ребенка в такси по пути в роддом
В Москве водитель такси помог принять роды у беременной пассажирки
13 августа 2024, 15:29

Фото: istock/Konev Timur

В Москве водитель такси помог принять роды у беременной пассажирки. Об этом пишет «Лента.ру».
Водитель такси Толиб Набиев из Таджикистана, работающий в Москве, получил заказ от клиента, который направлялся в роддом вместе со своей беременной женой. По дороге женщина начала чувствовать схватки. Водитель спросил женщину, все ли с ней в порядке, она ответила: «Кажется я рожаю».

Муж помог женщине снять джинсы. Роды начались прямо в такси на светофоре. По словам водителя, никакой паники ни у женщины, ни у него не было. Он предложил вызвать скорую помощь или поехать в роддом. Женщина выбрала второй вариант. Когда они прибыли в больницу, водитель и муж женщины сразу побежали за врачами. Затем таксист вернулся к машине, чтобы не оставлять женщину одну.

«Паники не было. Я сказал, чтобы она не переживала, что ничего страшного, что сиденье испачкалось. Спросил, кто у нее родился. Она посмотрела — мальчик. Прошло минут шесть, к нам так и не вышли врачи. Я вернулся в приемную, немножко накричал. Машина грязная, там ребенок на руках у женщины, инфекция кругом. Потом вышли медсестры с носилками, пуповину прямо в машине перерезали», — рассказал водитель.

По словам Набиева, больше всего произошедшим был шокирован муж, его руки дрожали так сильно, что он уронил кошелек и деньги, когда пытался заплатить за поездку.

«Я ему сказал, чтобы он держал себя в руках. Рассказал, что у него сын родился — он до сих пор не знал и обрадовался очень. Я поздравил его», — добавил мужчина.

Водитель обратился в «Яндекс Такси», чтобы сообщить о произошедшем и отправить машину в химчистку. Мужчина выразил надежду, что этот необычный случай сможет стать примером для других водителей.

Читайте также:

Суд оставил в силе приговор уральцу, напавшему на мальчика в шапке с буквой Z

Ларису Долину развели украинские мошенники

В Москве двое мужчин повесили плакат с лозунгом «Украина, вперёд на Москву»
#суд
#приговор
#деньги
#ребёнок
#инфекция
#помощь
#такси
#женщина
#яндекс
#роддом
#водитель
#женщины
#роды
#мужчина
#мальчик
#сын
#машина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Суд оставил в силе приговор уральцу, напавшему на мальчика в шапке с буквой Z
13 августа 2024, 15:10

Фото: iStock/Wavebreakmedia

Суд оставил в силе приговор Александру Неустроеву, который получил три года колонии-поселения за нападение на мальчика в шапке с буквой Z. Об этом информирует РИА Новости.
«Без изменений по существу. Квалификация, вина и наказание в силе», — ответила собеседница агентства.

По ее словам, к месту отбытия наказания осужденный должен проследовать самостоятельно.

Александр Неустроев 21 апреля прошлого года около подъезда дома в Екатеринбурге в грубой и нецензурной форме оскорбил 11-летнего мальчика, назвав его «идиотом» и «придурком». В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело о хулиганстве, совершенном с угрозой применения насилия к гражданам, из-за ненависти к определенной социальной группе.

В 2023 году суд прекратил дело и назначил виновнику штраф в размере 7 000 рублей, однако прокуратура добилась пересмотра дела. В июне 2024 года суд приговорил Неустроева к трем годам колонии-поселения.

Ранее сообщалось, что в Москве двое мужчин повесили плакат с лозунгом «Украина, вперёд на Москву». Сообщается, что после этого они скрылись на автомобиле с Георгиевской лентой на лобовом стекле. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Жительница Махачкалы во время прямого эфира в интернете избила младенца

Девятилетний школьник заявил, что на мечеть в Дагестане напали террористы

Ларису Долину развели украинские мошенники
#суд
#уголовное прокуратура
#украина
#наказание
#мужчины
#дома
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Он вернётся живым»: курянин пропал без вести, отправившись спасать маму от обстрелов
Readovka: курянин пропал без вести, отправившись спасать маму
13 августа 2024, 14:46

Фото: iStock/welcomia

Житель Курской области пропал без вести, отправившись спасать маму. Об этом в беседе с изданием Readovka сообщил брат мужчины Валерий.
Отмечается, что в момент начала атаки ВСУ на российский регион, курянин Андрей находился в Белгороде. Узнав о произошедшем, он отправился в Ольговку, где находилась его мама. Он выехал из города 7 августа в 13:00, а спустя три часа уже был на блокпосту во Льгове. Однако военные не позволили ему проехать дальше из-за опасности. Там мужчину видели в последний раз.

Андрей не сдался и, вероятнее всего, отправился на спасение матери по объездной дороге, а спустя некоторое время перестал выходить на связь. В том районе, где, предположительно, находился курянин, утром 8 августа велись бои между ВС РФ и ВСУ.

Брат Валерий обратился к знакомым военным, чтобы те узнали о судьбе Андрея. Обследовав территорию бойцы сообщили, что автомобиля курянина на этом участке обнаружено не было.

Валерий убеждён, что его брат жив и может находиться в украинском плену. Мужчина рассказал, что курянин очень заботливый сын, любящий муж и отец, воспитывающий двух дочерей.

В настоящее время Андрея разыскивают волонтёры.

Читайте также:

Глава Дагестана призвал граждан отдать дневную зарплату в помощь Курской области

Стало известно о ликвидации большей части сил ВСУ, зашедших в Курскую область

Экс-сосед Зеленского призвал сравнить отношение в российском и украинском плену
#курская область
#спасение
#всу
#обстрел
#поиски
#волонтеры
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Ларису Долину развели украинские мошенники
Уголовное дело возбуждено из-за незаконной продажи квартиры Долиной в Москве
13 августа 2024, 14:05

Фото: РИА Новости/Анатолий Медведь

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве после незаконной продажи квартиры певицы Ларисы Долиной в московском районе Хамовники. Об этом пишет Telegram-канал Shot.
Народная артистка стала жертвой мошенников. Она продала свою квартиру в Хамовниках площадью 236 квадратных метров. Стоимость такой недвижимости оценивается примерно в 150 миллионов рублей, однако Долина продала её за 110 миллионов. Вырученные от продажи деньги попали в руки неизвестных лиц. Позже в квартиру пришли пять человек, которые представились новыми владельцами, но были задержаны полицией.

По данным канала, следствие устанавливает, куда делись деньги, полученные мошенниками от сделки с народной артисткой. Сумма ущерба составляет около 110 миллионов рублей. Злоумышленникам грозит до двух лет лишения свободы. По предварительной информации, всю преступную «операцию» курировали с территории Украины.

Ранее сообщалось, что в России участились случаи мошенничества с недвижимостью. Аферистам удалось при помощи технологии дипфейк сгенерировать живое изображение народной артистки России Ларисы Долиной и взять кредит в 50 миллионов рублей под залог ее дома. Адвокат рассказал, как спасти свое жилье от мошенников.

Читайте также:

Россиян начали обманывать через «Госуслуги» и «Госключ»

Россиян начали обманывать с помощью приложений для ускорения работы YouTube

Пенсионер лишился почти 83 миллионов рублей из-за мошенников в Москве
#деньги
#жильё
#адвокат
#следствие
#человек
#дома
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Москве двухлетний мальчик подавился морковкой и умер
13 августа 2024, 13:48

Фото: istockphoto/Everyday better to do everything you love

Двухлетний мальчик во время завтрака подавился морковкой и умер. Инцидент произошёл в деревне Шеломово в Новой Москве.
Ребёнка кормил овощами его отец, передаёт «РЕН ТВ». Внезапно мальчик подавился морковкой и начал задыхаться. Отец попытался оказать сыну помощь, но не смог освободить гортань от недостаточно пережёванных овощей, чтобы обеспечить доступ воздуха. В результате малыш скончался на месте. Подъехавшие врачи из бригады скорой помощи смогли только зафиксировать смерть.

По факту происшедшего столичные правоохранители проводят проверку с целью установления всех обстоятельств и подробностей инцидента. По её результатам будет принято процессуальное решение.

Читайте также:

Балашихинские врачи спасли малыша, едва не погибшего из-за конфеты

В Петербурге 62-летний мужчина подавился сосиской и попал в реанимацию

В Саратовской области ребёнок насмерть подавился колпачком от фломастера
#врачи
#помощь
#смерть
#отец
#мальчик
#москва
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Появились кадры задержания за шпионаж сотрудницы воинской части ВС РФ
13 августа 2024, 13:40

Фото: istockphoto/Junaid Peer

Появилось видео задержания бывшей сотрудницы воинской части Южного военного округа (ЮВО). Её подозревают в сборе данных о Вооружённых силах РФ и передаче их украинской стороне.
Соответствующими кадрами управление ФСБ России по Ростовской области поделилось с телеграм-каналом Readovka. На записи силовики производят захват подозреваемой. Затем в её квартире был произведён обыск, в ходе которого правоохранители изъяли средства связи, которые использовались для поддержания контактов с представителями украинской стороны.

Ранее в ФСБ сообщили, что в январе 2023 года жительница Ростова-на-Дону по заданию кураторов с Украины поступила на службу в воинскую часть ЮВО. Она собирала сведения о складах, базах и арсеналах, расположенных на территории округа. Полученную информацию она затем передавала украинским спецслужбам.






Читайте также:

ФСБ задержала сотрудницу воинской части ЮВО по подозрению в госизмене

В ЛНР ФСБ задержали украинку по подозрению в координации ударов ВСУ по Луганску

ФСБ задержала мужчину за съёмку последствий атаки ВСУ на Курскую область
#фсб
#украина
#данные
#информация
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Друг семьи изнасиловал и убил двухлетнюю девочку в заброшенном доме под Самарой
Пьяный сосед изнасиловал и убил двухлетнюю девочку в Самарской области
13 августа 2024, 13:11

Фото: istockphoto/choochart choochaikupt

В городе Чапаевске Самарской области была изнасилована и убита двухлетняя девочка. В жутком преступлении подозревают друга семьи погибшего ребёнка.
Трагедия произошла 11 августа, сообщает телеграм-канал Baza. Девочка гуляла во дворе под присмотром бабушки. Туда пришёл их сосед, но пожилая женщина прогнала его из-за отчётливого запаха алкоголя. Когда бабушка ненадолго отвлеклась, тот вернулся и похитил ребёнка. Он увёл малышку в заброшенный дом, расположенный неподалёку, избил её, изнасиловал и оставил там же.

Когда бабушка хватилась внучки и стала её искать, убийца помогал ей в поисках. Девочка смогла дойти до ворот своего дома, где похититель взял её на руки и передал женщине. Ребёнка отвезли в больницу, где врачи боролись за её жизнь, но спасти не смогли. От полученных травм малышка скончалась.

Подозреваемого задержали по горячим следам. По словам родственников погибшей девочки, он уже признался в содеянном. Возбуждены уголовные дела по статьям 105 УК РФ ((убийство малолетнего с целью скрыть другое преступление, сопряжённое с изнасилованием) и 131 УК РФ (изнасилование).

Читайте также:

В Славянске-на-Кубани отец и сын домогались до школьницы

Изнасиловал за шкафом: башкирский подросток надругался над шестилетней сестрой, пока родители спали пьяными

В Питере 75-летний педофил приставал к 12-летней девочке
#преступление
#убийство
#врачи
#трагедия
#женщина
#ук
#девочка
#изнасилование
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Оставь свои амбиции на передовой»: вагнеровец ответил кричащему о «хохлах» россиянину
На Урале мужчина публично оскорбил украинцев, ему ответил ветеран ЧВК «Вагнер»
13 августа 2024, 12:56

Фото: iStock/Tero Vesalainen

Уральский блогер публично оскорбил украинцев и избил мужчину, причислявшего себя к ним. Об этом сообщает издание Ura.ru.
На опубликованных кадрах видно, как мужчина стоит на капоте элитного автомобиля Porsche с бутылкой в руке и кричит. Он назвал граждан Украины «хохлами» и представителями ЛГБТ*.

После этого, проходящий мимо блогера мужчина заявил, что он «хохол» и поинтересовался, что тот может с ним сделать. Услышав это, россиянин спрыгнул с капота автомобиля и ударил оппонента кулаком в лицо.

Происходящее увидел Иван Гагарин, участвовавший в СВО в составе ЧВК «Вагнер». Он попросил кричащего мужчину не разжижать конфликтов там, где им не место, а отправиться в зону СВО, чтобы оставить все свои амбиции там.

Читайте также:

В Москве пассажиры автобуса скрутили пенсионера за слова о ЧВК «Вагнер»

Уголовное дело завели на мужчин, избивших пенсионера за слова о ЧВК «Вагнер»

«Хохлы, ждем вас снова»: ЧВК «Вагнер» разгромили бронегруппу ВСУ под Курском

*движение признано экстремистским и запрещено на территории России
#вагнер
#украина
#россия
#уголовное мужчина
#лгбт
#сво
#всу
#чвк
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Неизвестные в эти минуты пытаются проникнуть в квартиру Ларисы Долиной в Москве
13 августа 2024, 11:45

Фото: iStock/AlexLinch

Группа неизвестных в эти минуты пытается проникнуть в квартиру народной артистки России Ларисы Долиной в столичном районе Хамовники. Об этом пишет Telegram-канал «112».
Отмечается, что в районе 10 утра четверо неизвестных смогли проникнуть на территорию элитного дома, после чего попытались пробраться в квартиру певицы. Они заявляют, что это жильё является их собственностью.

В настоящее время самой Долиной в квартире нет, а охрана дома заблокировала входы и не выпускает незнакомцев. После пришли сотрудники ТСЖ, которые попытались выяснить, кто ворвался в дом. Один из мужчин показал иностранный паспорт на английском языке. Иных сведений о себе и документов атакующие не предоставили.

Ранее сообщалось, что эта квартира в элитном районе Москвы была выставлена на торги. Вероятнее всего, такую схему провернули мошенники. Не исключается, что попасть в квартиру сейчас пытается действительный «владелец», который приобрёл квартиру певицы, заплатив за неё мошенникам.

Также известно, что полиция во вторник приезжала к дому, однако неизвестные продолжают ходить по закрытой территории жилого комплекса.

Читайте также:

Насиловал и снимал на видео: учителя музыки отправили за решетку за 107 эпизодов насилия

В Москве двое мужчин повесили плакат с лозунгом «Украина, вперёд на Москву»

Террорист напал с топором на людей во дворе мечети в Турции
#квартира
#москва
#торги
#мошенники
#охрана
#полиция
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф