Силовики задержали бывшего вице-премьера правительства Дагестана Насрутдинова

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Сотрудники силовых структур задержали бывшего вице-премьера правительства Дагестана и главу предприятия «Даггаз» Магомедгусена Насрутдинова. Об этом пишет местный телеграм-канал «Спросите у Расула». Официального подтверждения этой информации нет.
По информации издания, бывшего чиновника увезли, после которого его могут отпустить.
Ранее сообщалось, что другой зампред правительства Дагестана Шамиль Исаев, осужденный в 2020 году за мошенничество с ущербом в 95,8 млн рублей, приехал в отпуск из зоны СВО.
Осужденный бывший вице-премьер Дагестана Исаев приехал в отпуск из зоны СВО
Появились кадры задержания за шпионаж сотрудницы воинской части ВС РФ
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Ранее сообщалось, что другой зампред правительства Дагестана Шамиль Исаев, осужденный в 2020 году за мошенничество с ущербом в 95,8 млн рублей, приехал в отпуск из зоны СВО.
«Шамиль Исаев приехал из зоны СВО на побывку в Дагестан и провел сегодня встречу со своими родными и друзьями», — писал глава Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) региона Шамиль Хадулаев.Читайте также:
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Стали известны новые подробности дела о мошенничестве с армейскими сухпайками
Данил Пономарев