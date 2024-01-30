Солиста Би-2 Лёву выпустили из миграционной тюрьмы Таиланда

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Напомним, музыкантов задержали 24 января после концерта на Пхукете. По официальной причине — у артистов не было разрешения на проведение мероприятия, за это их оштрафовали на 8,5 тысяч рублей каждого, после чего поместили в миграционную тюрьму.
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*Признан иностранным агентом на территории РФ