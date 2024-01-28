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Группа «Би-2» впервые вышла на связь после задержания в Таиланде

Музыканты группы «Би-2» находятся в миграционной полиции Таиланда
28 января 2024, 13:47
Фото: iStock/nantonov

Фото: iStock/nantonov

Группа «Би-2» впервые вышла на связь после своего задержания в Таиланде. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
В настоящее время музыканты находятся в центре задержания миграционной полиции на Пхукете. Их планируют депортировать в страны, где были выданы паспорта. Отмечается, что среди музыкантов есть граждане России, Израиля и Австралии. Лёва* и Шура, при этом, не имеют российского гражданства.

Музыканты рассказали, что концерты в Таиланде были организованы официально. А задержание было произведено из-за неправильно оформленных документов.


На суде участников группы оштрафовали, они на месте выплатили необходимую сумму, но вновь были задержаны, рассказали они журналистам.

Напомним, что группу «Би-2» задержали после их концерта на Пхукете 24 января. Отмечалось, что у артистов не было разрешения на проведение мероприятия. За это их оштрафовали на 8,5 тысяч рублей с каждого.

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#музыканты
#таиланд
#россия
#штраф
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Звезда «50 оттенков серого» после выхода фильма прятался от публики
Daily Mail: Актёр Джейми Дорнан признался, как прятался от людей
28 января 2024, 05:02

Фото: iStock/Lord_Ghost

Ирландский актёр Джейми Дорнан прятался от публики, чтобы избежать насмешек над своей главной ролью в знаменитом эротическом триллере «Пятьдесят оттенков серого». Об этом он рассказал британскому изданию Daily Mail.
Дорнан рассказал, что он и его жена Амелия ненадолго переехали в загородный дом режиссера фильма Сэм Тейлор-Джонсон и её мужа Аарона.

«Они позволили нам поселиться в деревне, и мы вроде как спрятались там на некоторое время и просто немного закрылись от мира <...> Это было странно, потому что <...> ты думаешь, что здесь немного насмешек, а потом я по контракту снимаюсь еще в двух из них и понимаю, что впереди будет еще больше этого проклятия», — отметил 41-летний артист.

Фильм «Пятьдесят оттенков серого», как и роман 2011 года, на котором он основан, исследуют садомазохистские отношения между выпускницей колледжа Анастейшей (Аной) Стил, которую играет Дакота Джонсон, и загадочным магнатом Кристианом Греем, которого как раз и сыграл Дорнан.

Хотя фильм имел огромный коммерческий успех, собрав более $500 млн в международном прокате, критики его раскритиковали.

Дорнан, который впоследствии получил восторженные отзывы за свои главные роли в фильмах «Белфаст» и «Турист», сказал, что не жалеет о создании триллера, хотя ему постоянно напоминали о его недостатках.

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#кино
#актёр
#великобритания
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Комику Галкину* запретили въезд на остров Бали
27 января 2024, 11:24

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Артиста, пародиста, в прошлом телеведущего и по совместительству мужа экс-примадонны Аллы Пугачёвой Максима Галкина* не пустили на знаменитый курортный остров Бали. Юморист планировал выступить там с концертом.
Как написала в своём телеграм-канале журналистка Анна Монгайт* (тоже иноагент, как и сам Галкин*), артиста задержали прямо в аэропорту и не разрешили даже выйти за пределы здания аэровокзала, несмотря на наличие у него гастрольной визы, документов и разрешения на проведение развлекательного мероприятия.

Как сообщили чиновники пограничной службы Индонезии, паспорт Галкина* внесён в некий чёрный список. Поэтому его быстро депортировали и сейчас он ждёт в аэропорту Денпасара самолёта на Вену, откуда и прибыл на сказочный остров. И где ему пришлось столкнуться с суровой реальностью в виде запрещения давать концерты, да и вообще находиться на территории Индонезии.

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#паспорт
#мероприятия
#визы
#чиновники
#иноагент
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Арестованных в Таиланде участников группы Би-2 депортируют в Россию
Генконсул Соснов: участников группы Би-2 этапируют в Бангкок для депортации в РФ
27 января 2024, 11:24

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Музыкантов группы Би-2 этапируют в Центр временного содержания Иммиграционного бюро королевской полиции Таиланда для последующей депортации. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил генконсул РФ в городе Пхукет Владимир Соснов.
Ранее сообщалось, что в Пхукете были арестованы семь участников группы Би-2 за ведение трудовой деятельности без разрешения властей страны. За это им выдвинули наказание в виде штрафа.

Соснов подчеркнул, что из семи арестованных пятеро являются гражданами России. Ещё двое имеют гражданства Израиля и Австралии.

Согласно таиландскому законодательства, депортация осуществляется прямым рейсом в государство, где был выдан паспорт. Таким образом, пятерых музыкантов отправят в Россию.

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#россия
#таиланд
#музыканты
#арест
#гражданство
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Барецкий назвал недостойными авторов «Миротворца», внесших в список Кологривого
26 января 2024, 20:28

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Шоумен Стас Барецкий вступился за актёра сериала «Слово пацана» Никиту Кологривого, назвав внёсших его в список «Миротворца» недостойными людьми и «чушпанами».
«Те, кто внёс моего братана Никиту Кологривого на этот гаденький сайт, люди в высшей мере недостойные. Чушпаны — они и на Украине чушпаны, что с них взять. Но на предъяву к Кащею я отвечу, так и быть. Говорят, значит, что на суверенитет он чей-то там покушался? А они это сами увидели или им кто-то напел? Вопрос простой! А то, знаете ли, говорят — кур доят», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Барецкий.

Ранее стало известно о том, что российский актер Никита Кологривый, прославившийся своими ролями в фильме «По щучьему велению» и сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», попал в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец».

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#актёр
#сайт
#кино
#искусство
#украина
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Психиатр Шуров предрёк печальный конец для Бритни Спирс
25 января 2024, 20:04

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Психиатр-нарколог Василий Шуров заявил, что певицу Бритни Спирс могут лишить дееспособности.
Он пояснил, что, судя по видеороликам в её соцсетях, у исполнительницы есть определённые проблемы, которые будут тоже прогрессировать, если её терапия будет нерегулярной.

«Два года назад она освободилась от опеки и пустилась во все тяжкие: связалась с альфонсом, танцы с ножами, хождение топлес в общественных местах. Скорее всего, она не получает регулярную терапию, заболевание прогрессирует. Уже требуется серьезное лечение. Возможно, через какое-то время её лишат дееспособности, и папа будет контролировать прием лекарств», — пояснил в беседе с NEWS.ru Шуров.

Ранее американская поп-звезда Бритни Спирс опубликовала в социальных сетях пост, в котором подробно рассказала о своих личных отношениях с едой и о том, как она относится к своему весу.

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#шоу-бизнес
#артист
#здоровье
#нарколог
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Лолита сообщила об отмене всех концертов в Подмосковье
25 января 2024, 17:28

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Певица Лолита Милявская рассказала, что все её 10 концертов в Подмосковье отменил.
ТАСС пишет, что всего в Московской области у певицы было запланировано 10 концертов, которые должны были пройти в рамках юбилейного тура певицы в феврале. Выступления должны были пройти в Люберцах, Чехове, Орехово-Зуеве, Подольске, Королеве, Раменском.

В рамках тура Лолита хотела посетить 10 других российских городов, но в Новосибирске и Омске отказались от концертов артистки.

По словам Милявской, она не знает, будут ли ещё отмены.

Ранее сообщалось, что концерт Лолиты Милявской в Омске не состоится, так как договор на предоставление зала не подписали. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на областное министерство культуры.

До этого стали известно, что казаки написали открытое письмо, где заявили, что выступают против пропаганды сексуальных извращений и не понимают кто додумался устроить концерт артистки, которая засветилась на «голой вечеринке» Насти Ивлеевой. После этого в соцсетях стала распространяться информация о том, что концерт певицы отменили из-за обращения казаков.

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#шоу-бизнес
#новости
#концерт
#подмосковье
#общество
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Телеведущая Лазарева* объявила о разводе с шоуменом Шацем*
25 января 2024, 14:57

Фото: РИА Новости/Сергей Кузнецов

Телеведущая Татьяна Лазарева (внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов) сообщила о разводе с юмористом Михаилом Шацем (внесен в реестр иноагентов).
В публикации в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит компании Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ) Лазарева рассказала, что у них с Шацем не было торжественной свадебной церемонии.

«Даже свидетелей не было. Да и невеста была глубоко беременная. Но никто никогда не знает, как протекает семейная жизнь вне внимательных глаз наблюдателя. Мы нахлебались всякого за эти годы», — написала Татьяна Лазарева.
Татьяна Лазарева была внесена в реестр иноагентов 22 июля 2022 года. 7 ноября 2022 года в списке оказался Михаил Шац.

«Теперь вы все свидетели первого в истории России развода иноагентов!»,-с иронией отметила телеведущая.
Ранее Леонид Агутин в социальных сетях публично обратился к своей супруге Анжелике Варум на фоне слухов о расставании. Артист поздравил жену с годовщиной отношений и опубликовал их совместное фото.

«Вот уже 26 лет смотрим в одном направлении! <...> Это называется — судьба», — написал музыкант.

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*внесен(а) Минюстом РФ в реестр иноагентов
#телевидение
#семья
#развод
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В Таиланде задержаны участники «Би-2» за выступления без разрешения на работу
25 января 2024, 12:02

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Музыкантов из группы «Би-2» задержали в Таиланде после концерта, который они провели на острове Пхукет.
Концерты «Би-2» состоялись в Таиланде в Паттайе 22 января и провинции Пхукет 24 января. Об этом ТАСС рассказали в отделении туристической полиции провинции Пхукет.

«Сотрудники отделения полиции в Патонге (курорт на западном побережье Пхукета) задержали в среду 7 человек, израильтянина и 6 россиян, причиной ареста стало отсутствие разрешения на работу»,-сказано в сообщении.
Исполнители заплатят штраф, размер которого будет определять суд. Заседание может состояться уже завтра. После уплаты штрафа нарушители законодательства Таиланда должны будут покинуть страну.

В мае 2023 года Минюст РФ добавил в реестр иноагентов Егора Бортника (Лева «Би-2»).

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#таиланд
#концерт
#музыканты
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Актёр Смольянинов* заявил о готовности получить гражданство Украины
25 января 2024, 11:30

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Актер Артур Смольянинов (внесен в реестр иноагентов, а также в список экстремистов и террористов), который покинул РФ, заявил, что готов получить гражданство Украины.
Желание стать гражданином этой страны он высказал во время разговора с пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров). Они связались с ним и представились главой офиса президента Украины Андреем Ермаком. Фрагмент их разговора в соцсети «ВКонтакте».

Во время беседы пранкеры сказали, что на Украине готовы обсудить выдачу Смольянинову и его семье украинского гражданства.

«Лично для меня это вообще идеальное предложение», —ответил актер.
Артур Смольянинов также дал согласие на то, чтобы сначала организовать непубличный визит на Украину, во время которого он бы смог обсудить с офисом президента детали получения нового гражданства.

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*внесен в реестр иноагентов, а также в список экстремистов и террористов
#актёр
#украина
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