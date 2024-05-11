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Солиста HammAli & Navai Бакирова разыскивают приставы из-за миллионных долгов его фирмы

11 мая 2024, 10:55
Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Солиста дуэта HammAli & Navai Наваи Бакирова разыскивают приставы из-за долгов его фирмы, которые составляют более двух миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Уточняется, что данную сумму задолжала компания ООО «Скар Трейдинг». Согласно документации, фирма занимается множеством сфер: от строительства до продажи книг и напитков.

Исполнитель стал её совладельцем несколько лет назад, однако дела у фирмы шли плохо. В 2023 году ООО «Скар Трейдинг» понесла убытки в размере 617 тысяч рублей, а вдобавок — множество долгов. Большинство из них — штрафы за административные правонарушения.



По данным источника, 700 тысяч рублей с компании Бакирова взыскивает Департамент мировых судей столицы. Предположительно, это долги по госпошлинам.

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Между ушей, а не между ног: Сексолог рассказал, почему женщина не может достичь оргазма
11 мая 2024, 11:38

Фото: iStock/sirawit99

Ярославский сексолог Юрий Андреев назвал причины, из-за которых женщины не могут достичь оргазма. Об этом сообщает 76.ru.
По словам специалиста, оргазм является достаточно сложным психофизиологическим процессом, который происходит в головном мозге, «между ушей, а не между ног, как думают многие». Андреев отметил, что женщины более чувствительны, им крайне важна эмоциональная близость, по этим причинам гармония в отношениях с мужчиной особенно влияет на оргазм. Если в паре присутствуют конфликты, ссоры, неуважение друг к другу, то женщина не сможет раскрыть свои настоящие чувства и, в том числе, свой оргазм.

Сексолог рассказал, что оргазм характеризуется спазмами наружной части влагалища, длительность которых может составлять от 3 до 20 секунд. По локализации оргазм делится на клиторальный — его испытывает порядка 70–80% женщин, вагинальный — 10–15% и смешанный вид оргазма — 5–10% женщин.

Андреев подчеркнул, что одной из самых важных сексуальных стадий на пути к оргазму является прелюдия, процесс возбуждения, в котором задействованы все анализаторы чувств человека. В этой стадии интимных отношений особенно важны правильные мысли и настрой, что поможет испытать максимальное количество удовольствия.

Специалист заявил, что женщина может не всегда испытывать оргазм, что расценивается и как норма, и как патология. В этом аспекте важное значение имеет само отношение женщины к получению удовольствия, добавил Андреев. При этом продолжительность полового акта не всегда может влиять на оргазм.

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Япония планирует уничтожить препараты от COVID-19 на сумму почти $2 млрд
11 мая 2024, 11:09

Фото: iStock/Anastasiia_Guseva

Японское правительство планирует уничтожить около 77% неиспользованных пероральных лекарств от коронавируса на общую сумму около 1,93 миллиарда долларов, которые были приобретены во время активной фазы пандемии. Об этом сообщает агентство Kyodo.
Уточняется, что некоторое время назад Япония приобрела лекарства для 5,6 млн человек. На сегодняшний день неиспользованными остались препараты для примерно 4,3 млн человек.

Согласно информации источника, оставшиеся лекарственные средства будут уничтожены по мере истечения срока годности.

Напомним, Япония с мая прошлого года понизила категорию коронавирусной инфекции до самой низкой, к которой, в том числе, относятся сезонный грипп и сифилис.

Ранее сообщалось, что в Бельгии 17 мая пройдет заседание суда, на котором определят подсудность иска против главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Фон дер Ляйен обвиняют в коррупции при проведении закупок вакцины от Covid-19.

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#covid-19
#коронавирус
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Путин поздравил жителей ДНР и ЛНР с 10-летием образования республик
11 мая 2024, 10:48

Фото: Официальный сайт Кремля

Российский лидер Владимир Путин поздравил жителей ДНР и ЛНР с 10-летием образования республик, сообщение от президента опубликовано на официальном сайте Кремля.
«11 мая 2014 года – поистине судьбоносный для Донбасса день. В ходе референдума люди в патриотическом порыве поддержали создание Донецкой Народной Республики, показали всему миру твёрдую решимость отстаивать своё право на родной язык, культуру, свободное развитие, готовность мужественно противостоять агрессии националистов, захвативших власть в Киеве в результате вооружённого государственного переворота», — сообщается в телеграмме от имена президента жителям Донецкой Народной Республики.

Владимир Путин напомнил, что народ Донбасса храбро отражал агрессию киевского режима на протяжение долгих восьми лет, и в 2022 году получил возможность вернуться к своей Родине — России.

Глава российского государства отметил, что сегодня как Донецкая, так и Луганская Народные Республики являются полноправными субъектами Российской Федерации.

Путин выразил уверенность, что вместе мы сможем пройти через все испытания и добиться окончательного освобождения русской земли.

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Умер известный американский математик и инвестор Саймонс
В возрасте 86 лет умер основатель хедж-фонда Renaissance Technologies Саймонс
11 мая 2024, 10:31

Фото: iStock/jorgeantonio

Американский математик, инвестор, основатель хедж-фонда Renaissance Technologies Джим Саймонс ушел из жизни в возрасте 86 лет. Об этом говорится на сайте его фонда.
Уточняется, что Саймонс скончался в пятницу, 10 мая в Нью-Йорке. Причина смерти инвестора не уточняется.

Американский миллиардер Джим Саймонс основал инвестиционную компанию Renaissance Technologies в 1982 году. Он также использовал математический алгоритм для торговли на бирже.

Ранее сообщалось, что на 86-м году жизни скончалась Любовь Кезина, академик Российской академии образования (РАО), специалист сфер образования и реабилитации, бывший руководитель Департамента образования Москвы.

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#математика
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Воробьёв рассказал о дальнейшей судьбе «Крокус Сити Холла»
Воробьёв: Пока точно неизвестно, что будет на месте «Крокус Сити Холла»
11 мая 2024, 08:15

Фото: Telegram-канал Андрея Воробьёва

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв высказался о дальнейшей судьбу пострадавшего в теракте «Крокус Сити Холла».
В интервью для РИА Новости Воробьёв заявил, что пока ещё рано говорить, что будет на месте разрушенного «Крокуса».

Напомним, страшная трагедия в концертном зале «Крокус Сити Холл», расположенном в подмосковном Красногорске, произошла 22 марта 2024 года. Около шести тысяч зрителей собрались на концерт рок-группы «Пикник», когда в зал ворвались четверо вооружённых мужчин и открыли стрельбу по людям. После обстрела террористы подожгли здание «Крокуса» и скрылись на автомобиле. Российские силовики схватили их в Брянской области, на пути к украинской границе.

По официальным данным, в теракте погибли более 145 человек. Эта трагедия стала крупнейшей в истории современной России, после атаки на школу в Беслане.

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Начавшаяся на Земле магнитная буря достигла предпоследнего уровня мощности
Лаборатория ИКИ РАН: на Земле началась очень сильная магнитная буря уровня G4
11 мая 2024, 07:50

Фото: iStock/murat4art

Руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергей Богачев заявил, что на Земле началась очень сильная магнитная буря. Об этом сообщает РИА Новости.
Уточняется, что шторм может продолжаться от двадцати до сорока часов. При магнитных бурях подобного уровня могут возникнуть серьезные нарушения в радиосвязи, многочасовые проблемы со спутниковой и радиочастотной навигацией.

По словам Богачева, имеется 15% вероятность, что уровень магнитной бури повысится до G5 впервые с 2005 года.

Ранее терапевт Анастасия Тимощенко рассказала, что здоровый сон, контрастный душ и отказ от алкоголя помогут легче перенести магнитную бурю.

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#электричество
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Мишустин предложил пересмотреть количество бюджетных места в российских вузах
11 мая 2024, 06:15

Фото: Официальный сайт Кремля

Исполняющий обязанности премьер-министра РФ Михаил Мишустин предложил пересмотреть бюджетные квоты для вузов, передает информационное агентство ТАСС.
Он подчеркнул необходимость создания долгосрочных механизмов.

«Чтобы выпускники [вузов] отвечали требованиям компаний, регионов и экономики в целом», – отметил Мишустин.

По его словам, необходимо повышать качество образования на всех уровнях. Он уточнил, что решить эту задачу планируется с помощью ряда инициатив.

«"Приоритет-2030", передовые инженерные школы, проект по созданию современных кампусов», – перечислил Мишустин.

Ранее Мишустин заявил, что главная задача – обеспечить экипировкой участников специальной военной операции (СВО) и принести пользу им и их семьям. Он отметил, что забота о российских бойцах и их близких «находится в центре внимания правительства и будет находиться».

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#премьер-министр
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Владимир Путин ввел новое почетное звание
11 мая 2024, 04:02

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин ввел новое почетное звание «Заслуженный работник избирательной системы РФ». Соответствующий указ был опубликован на официальном портале правовой информации.
«Постановляю: установить почетное звание "Заслуженный работник избирательной системы Российской Федерации», – сообщается в тексте документа.

Ранее президент Владимир Путин подписал закон о блокировке сайтов, призывающих финансировать Вооруженные силы Украины (ВСУ). Согласно закону, интернет-ресурсы, призывающие к финансированию противников России в вооруженном конфликте, могут быть заблокированы во внесудебном порядке.

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#россия
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В ВСУ готовятся к двум тяжелым месяцам – командир Федоренко
11 мая 2024, 03:43

Фото: iStock/Gennadiy Kravchenko

Cледующие два месяца будут очень сложными для украинской армии, заявил в интервью France info командир батальона ударных беспилотников 92-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Федоренко.
По его словам, российское наступление будет приносить трудности. Военнослужащий подчеркнул, что интенсивность боевых действий продолжает расти.

Издание отметило, что у ВСУ крайне недостаточно вооружения и личного состава для сдерживания российской агрессии. В частности, как отметил в беседе с корреспондентом старший сержант 45-й артиллерийской бригады, у ВСУ не хватает боеприпасов для самоходной артиллерийской установки (САУ), которая была приобретена у Швеции.

«Сегодня, к сожалению, мы больше не в состоянии поддерживать наших товарищей из пехоты, когда это столь необходимо, потому что в орудиях у нас почти ничего не осталось», – признался он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что положение фронтовых войск серьезное. Президент сделал это заявление после доклада командующего ВСУ Александра Сырского.

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