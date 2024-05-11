Солиста HammAli & Navai Бакирова разыскивают приставы из-за миллионных долгов его фирмы

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Солиста дуэта HammAli & Navai Наваи Бакирова разыскивают приставы из-за долгов его фирмы, которые составляют более двух миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Уточняется, что данную сумму задолжала компания ООО «Скар Трейдинг». Согласно документации, фирма занимается множеством сфер: от строительства до продажи книг и напитков.
Исполнитель стал её совладельцем несколько лет назад, однако дела у фирмы шли плохо. В 2023 году ООО «Скар Трейдинг» понесла убытки в размере 617 тысяч рублей, а вдобавок — множество долгов. Большинство из них — штрафы за административные правонарушения.
По данным источника, 700 тысяч рублей с компании Бакирова взыскивает Департамент мировых судей столицы. Предположительно, это долги по госпошлинам.
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Исполнитель стал её совладельцем несколько лет назад, однако дела у фирмы шли плохо. В 2023 году ООО «Скар Трейдинг» понесла убытки в размере 617 тысяч рублей, а вдобавок — множество долгов. Большинство из них — штрафы за административные правонарушения.
По данным источника, 700 тысяч рублей с компании Бакирова взыскивает Департамент мировых судей столицы. Предположительно, это долги по госпошлинам.
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Екатерина Коршунова