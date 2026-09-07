Солнечные колебания могли изменить ритм ледниковых эпох на Земле

07 сентября 2026, 11:36

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Небольшие изменения поступления солнечной энергии около миллиона лет назад могли запустить перестройку климата Земли и изменить длительность ледниковых циклов. К такому выводу пришли исследователи Университета Бордо после анализа морских отложений у берегов Португалии. Об этом сообщает Nature Communications.