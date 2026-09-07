Солнечные колебания могли изменить ритм ледниковых эпох на Земле
Небольшие изменения поступления солнечной энергии около миллиона лет назад могли запустить перестройку климата Земли и изменить длительность ледниковых циклов. К такому выводу пришли исследователи Университета Бордо после анализа морских отложений у берегов Португалии. Об этом сообщает Nature Communications.
Ученые изучили древнюю пыльцу, сохранившуюся в донных породах Атлантики. Ее состав помог определить, как менялись растительность и количество зимних осадков в Южной Европе. Эти сведения специалисты сравнили с климатическими расчетами и результатами прежних палеоклиматических исследований.
Около 1,2 миллиона — 650 тысяч лет назад Земля пережила среднеплейстоценовый переход. До этого оледенения в основном повторялись с интервалом примерно 41 тысяча лет. Затем ведущим стал цикл продолжительностью около 100 тысяч лет, хотя параметры движения планеты по орбите не претерпели резкой смены.
Авторы работы связывают перемены с поведением западных ветров над Северной Атлантикой. В промежутке между 930 и 790 тысячами лет назад сезонная разница в солнечном нагреве ослабла. Потоки воздуха ушли южнее, а средние широты Северного полушария столкнулись с засушливым климатом. Снег в северных регионах таял медленнее, что помогало ледниковым щитам в Скандинавии и на северо-востоке Канады набирать массу.
После отметки в 790 тысяч лет сезонные колебания солнечной энергии усилились. Западные ветры сместились к северу и стали приносить больше влаги в районы оледенения. Дополнительные снегопады поддерживали рост ледяных покровов.
Исследователи считают, что переход к новому климатическому ритму сформировала последовательность связанных процессов: орбитальные изменения повлияли на прогрев, тот изменил атмосферную циркуляцию, а перераспределение осадков отразилось на состоянии ледников. Эффект усиливали связи между атмосферой, океаном, льдом и пылью.
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