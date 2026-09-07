Стало известно, сколько россиянок ищут брендовые вещи по ломбардам
Около трети россиянок рассматривают ломбарды как место для покупки брендовых и редких вещей. Чаще всего интерес вызывают украшения, часы и аксессуары известных марок.
Об этом представители сети ломбардов «585 Золотой» сообщили в беседе с «Газетой.Ru». Согласно исследованию, 71% участниц готовы приобрести там почти любой товар при привлекательной стоимости. Скидка в 50% станет решающим аргументом для трети опрошенных, 16% устроит дисконт на уровне 30%, еще 11% готовы купить вещь при снижении цены на 20%.
Главным преимуществом такого шопинга 81% женщин назвали шанс найти товары, исчезнувшие из ассортимента обычных магазинов. Еще 71% нравится сам поиск необычных украшений, а 56% ценят вещи с историей.
В список наиболее желанных люксовых марок вошли Rolex, Gucci, Miu Miu, Prada и Cartier. При этом 65% респонденток покупают брендовые товары на маркетплейсах, 56% обращаются к байерам, 48% пользуются ресейл-площадками. Еще 38% выбирают секонд-хенды.
Для 71% участниц брендовые покупки служат способом привлечь внимание противоположного пола. Почти две трети хотят поддерживать образ успешного человека, а 27% опасаются уступить в стиле друзьям или коллегам. Молодые покупательницы чаще ориентируются на образы блогеров и рэп-исполнителей. Представительницы поколений X и беби-бумеров предпочитают предметы, сохраняющие ценность с годами.
Почти половина респонденток обновляет гардероб ежемесячно или чаще. Раз в полгода это делают 37%, примерно раз в год — каждая пятая. От 10 тыс. до 50 тыс. рублей в месяц на внешний вид тратят 42% женщин. Еще 16% выделяют от 100 тыс. до 250 тыс. рублей, а по 11% расходуют менее 5 тыс. либо более 500 тыс. рублей.
Треть опрошенных откладывает деньги на желанные покупки несколько месяцев. Одежду, обувь и украшения 28% получают от партнеров, четверть просит такие подарки у близких. Только 13% заявили, что зарплата позволяет им без экономии тратить крупные суммы на гардероб.
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