Стало известно, сколько россиянок ищут брендовые вещи по ломбардам

07 сентября 2026, 10:36

Каждая третья россиянка ищет люксовые вещи в ломбардах

Фото: iStock/zepp1969

Около трети россиянок рассматривают ломбарды как место для покупки брендовых и редких вещей. Чаще всего интерес вызывают украшения, часы и аксессуары известных марок.