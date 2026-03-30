Солнце вновь удивляет: мощная вспышка зафиксирована после двухмесячного затишья
На Солнце зафиксировали мощную вспышку уровня X1.4. Это событие произошло в 06:19 и стало первым за почти два месяца. Об этом пишет РИА Новости.
Специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН отметили, что последний раз наблюдали активность такого класса в начале февраля.
Солнечные вспышки — это внезапные и мощные выбросы энергии на поверхности Солнца, возникающие в результате магнитных бурь и взаимодействия магнитных полей. Они могут выделять огромное количество энергии, эквивалентное миллионам термоядерных бомб, и сопровождаются излучением в различных диапазонах, включая рентгеновские и ультрафиолетовые лучи.
Читайте также: