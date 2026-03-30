Солнце вновь удивляет: мощная вспышка зафиксирована после двухмесячного затишья

30 марта 2026, 08:42

На Солнце впервые за два месяца произошла очень сильная вспышка

Фото: iStock/vitacopS

На Солнце зафиксировали мощную вспышку уровня X1.4. Это событие произошло в 06:19 и стало первым за почти два месяца. Об этом пишет РИА Новости.