В Соцфонде рассказали, когда пенсии россиян перерасчитывают автоматически
В некоторых случаях пенсии россиянам перерасчитывают автоматически. Об этом РИА Новости сообщили в Соцфонде РФ.
В Соцфонде объяснили, что подобные ситуации возникают, когда пенсионеру более выгодно учитывать стаж или заработок по-другому. В таких случаях специалисты самостоятельно собирают необходимые документы и пересчитывают размер пенсии.
В ведомстве также отметили, что в России существует многоуровневая система контроля, которая предотвращает массовые ошибки при оформлении пенсионных выплат. При каждом обращении проводится комплексная проверка, охватывающая все уровни — от клиентских служб до контрольно-ревизионных отделов.
