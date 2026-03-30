Студенты Кембриджа будут учить ботанику по курсу Дарвина
В архиве Кембриджского университета обнаружили редкие ботанические материалы, которыми пользовался преподаватель Чарльза Дарвина — Стивенс Хенслоу. Об этом пишет The Guardian.
Почти 200 лет эти ценности бережно хранились, а теперь их впервые задействуют в обучении современных студентов. Среди обнаруженных артефактов — хрупкие гербарные образцы, а также рисунки, выполненные тушью и акварелью. Эксперты считают, что именно Хенслоу сыграл важную роль в становлении Дарвина как натуралиста. Специалист глубоко познакомил его с ботаникой, когда тот обучался в Кембридже, и во многом повлиял на формирование взглядов ученого.
В связи с находкой в Кембриджском ботаническом саду решили запустить особый четырехнедельный курс. Программу выстроят вокруг оригинальных материалов XIX века. Студенты получат возможность изучить исторические документы и принять участие в полевых занятиях. Практические уроки пройдут в тех же местах, где когда‑то проводил свои наблюдения сам Дарвин.
