Солнце впадает в депрессию: учёные констатируют угасание звезды

27 февраля 2026, 09:57

Лаборатория РАН: Солнце возвращается в исходное состояние депрессии

Фото: iStock/egal

Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН сообщила о снижении солнечной активности. Две группы пятен, появившиеся на видимой стороне звезды, не смогли вернуть её к прежнему уровню. Информация появилась в официальном Telegram-канале организации.





В конце февраля Солнце впервые за четыре года полностью лишилось пятен. Учёные отмечают, что сейчас звезда переживает спад после пика активности, достигнутого в 2024 году.





«Солнце возвращается в исходное состояние депрессии, и даже две активные группы не смогли изменить ситуацию», — говорится в сообщении лаборатории.