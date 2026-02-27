Солнце впадает в депрессию: учёные констатируют угасание звезды
Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН сообщила о снижении солнечной активности. Две группы пятен, появившиеся на видимой стороне звезды, не смогли вернуть её к прежнему уровню. Информация появилась в официальном Telegram-канале организации.
В конце февраля Солнце впервые за четыре года полностью лишилось пятен. Учёные отмечают, что сейчас звезда переживает спад после пика активности, достигнутого в 2024 году.
«Солнце возвращается в исходное состояние депрессии, и даже две активные группы не смогли изменить ситуацию», — говорится в сообщении лаборатории.
Одна из групп, активный центр 4366, недавно установила рекорд по сильным вспышкам, но быстро исчерпала свою энергию. Остатки этого пятна исчезнут в течение 5–10 дней. Появился новый активный центр 4379-4380. Он выдал почти 20 вспышек при выходе с обратной стороны, но также быстро потерял активность. В настоящее время геомагнитная обстановка характеризуется слабым солнечным ветром. Индекс Kp иногда достигает «жёлтого» уровня, но в целом остаётся спокойным.
Учёные предполагают, что конец февраля и начало марта 2026 года не запомнятся значительными событиями в солнечной физике. Хотя минимальная активность всё ещё наблюдается, она не достигает высоких уровней. Прогнозы на ближайшие дни указывают на низкую вспышечную активность и спокойную геомагнитную обстановку.