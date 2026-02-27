27 февраля 2026, 09:19

Названы приборы, которые стоит выключать при выходе из дома для экономии

Фото: iStock/Denis Vostrikov

Экономия на электроэнергии может быть проще, чем кажется. Эксперты из компании «IEK GROUP» рассказали, какие бытовые приборы стоит отключать при выходе из дома. Это поможет сэкономить около 450 рублей в год, пишет РИА Новости.





Исследования проводили на примере частного дома в Подмосковье. Учитывали использование газовой плиты и отсутствие систем «умного дома». При этом хозяева отсутствовали по 12 часов в день.



Вот список приборов, которые потребляют энергию даже в режиме ожидания: