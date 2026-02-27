Выключи приборы и сэкономь: как не выбрасывать деньги на ветер
Названы приборы, которые стоит выключать при выходе из дома для экономии
Экономия на электроэнергии может быть проще, чем кажется. Эксперты из компании «IEK GROUP» рассказали, какие бытовые приборы стоит отключать при выходе из дома. Это поможет сэкономить около 450 рублей в год, пишет РИА Новости.
Исследования проводили на примере частного дома в Подмосковье. Учитывали использование газовой плиты и отсутствие систем «умного дома». При этом хозяева отсутствовали по 12 часов в день.
Вот список приборов, которые потребляют энергию даже в режиме ожидания:
- Телевизор: 7,008 кВт.ч в год;
- Микроволновая печь: 8,76 кВт.ч в год;
- Ноутбук: 12,045 кВт.ч в год;
- Зарядное устройство для телефона: 0,48 кВт.ч в год;
- Роутер: 37,23 кВт.ч в год;
- Стиральная машина с электронным таймером: 1,53 кВт.ч в год.
Хотя сумма не очень большая, отключение приборов увеличивает безопасность. Включенные устройства могут стать причиной пожара во время грозы. Кроме того, блоки питания изнашиваются даже в режиме ожидания.