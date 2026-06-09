В Чехии сотрудники телевидения готовятся к массовой забастовке

09 июня 2026, 00:14

Фото: istockphoto/ChiccoDodiFC

Сотрудники Чешского телевидения (ЧТВ) планируют провести предупредительную забастовку 22 июня. Они недовольны планами правительства изменить систему финансирования общественных СМИ.





Как сообщает новостной портал Idnes, Сейчас ЧТВ и Чешское радио существуют за счет концессионных взносов: граждане и компании платят по 150 крон (около 7 долларов) ежемесячно. Кабмин предлагает перевести СМИ на госбюджетное финансирование со значительным сокращением выделяемых средств.



Руководители каналов предупредили, что урезание бюджета приведет к закрытию популярных программ и массовым увольнениям. В поддержку общественных СМИ по всей республике прошли многотысячные митинги. Кроме того, стартовала петиция против правительственных мер, которую уже подписали уже около 200 тысяч человек, в том числе известные политики и общественные деятели.



«Теперь сотрудники ЧТВ намерены напрямую заявить свой протест против фактически национализации телеканала», — отмечается в сообщении.