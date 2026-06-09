Двух человек госпитализировали после стрельбы в США
В медицинском центре Kaiser в Сан‑Хосе произошла стрельба. Два человека получили серьезные ранения, пишет RT со ссылкой на представителей местных властей.
По информации полицейского управления города, среди пострадавших — мужчина и женщина. Обоих доставили в больницу в тяжелом состоянии.
Правоохранительные органы уточнили, что стрельба, предположительно, носила единичный характер. По словам силовиков, в настоящий момент угрозы для населения нет.
Сотрудники полиции выясняют обстоятельства случившегося и личность подозреваемого. На месте работают оперативные службы и следователи.
Похожий инцидент недавно зафиксировали неподалеку от фестивальной площадки в американском городе Толидо. Несколько человек госпитализировали с ранениями различной степени тяжести.
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