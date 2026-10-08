Россиян предупредили об опасности длительного общения с ИИ
Психолог Хорс: длительное общение с ИИ вызывает зависимость
Кандидат психологических наук, писатель и телеведущий Михаил Хорс порассуждал, несёт ли длительное общение с ИИ опасность.
В беседе с RT эксперт сообщил, что всё дело в духовном равновесии.
«Если равновесие есть, то нет, не опасно. Другой вопрос, что, по ощущениям, да и пишут об этом, эти модели настраивают так, чтобы они вызывали от себя всё большую зависимость. То есть всё большую потребность с ними общаться», — отметил специалист.Хорс рассказал о приёме «поглаживание»: в психологии врач постоянно хвалит пациента, чтобы вывести его из травмы. По его словам, ИИ действует так всегда, хотя в реальной жизни такого не бывает.
Особенно когда человек получает безусловную поддержку и всё больше сдвигается в сторону общения с ИИ. Эксперт подчеркнул: главное в такой ситуации — осознание своей зависимости.