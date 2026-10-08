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Россиян предупредили об опасности длительного общения с ИИ

Психолог Хорс: длительное общение с ИИ вызывает зависимость
Фото: Istock/tondone

Кандидат психологических наук, писатель и телеведущий Михаил Хорс порассуждал, несёт ли длительное общение с ИИ опасность.



В беседе с RT эксперт сообщил, что всё дело в духовном равновесии.

«Если равновесие есть, то нет, не опасно. Другой вопрос, что, по ощущениям, да и пишут об этом, эти модели настраивают так, чтобы они вызывали от себя всё большую зависимость. То есть всё большую потребность с ними общаться», — отметил специалист.
Хорс рассказал о приёме «поглаживание»: в психологии врач постоянно хвалит пациента, чтобы вывести его из травмы. По его словам, ИИ действует так всегда, хотя в реальной жизни такого не бывает.

Особенно когда человек получает безусловную поддержку и всё больше сдвигается в сторону общения с ИИ. Эксперт подчеркнул: главное в такой ситуации — осознание своей зависимости.
Ольга Щелокова

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