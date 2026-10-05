Россиянам объяснили, почему можно проснуться с больным горлом после включения отопления
Боль в горле по утрам после включения отопления не всегда связана с простудой. Об этом сообщили врач-терапевт Кристина Радина и врач-инфекционист Марият Мухина, передает Life.ru.
Радина утверждает, что само по себе это состояние не представляет опасности. Во время работы батарей воздух становится суше, и защитная слизистая оболочка в носу и горле теряет влагу. Это может привести к появлению микротрещин на поверхности слизистой. В результате она истончается, что вызывает ощущение сухости, царапания и боли.
Людям с астмой, фарингитом и бронхитом особенно важно следить за уровнем влажности. По словам терапевта, сухой воздух может спровоцировать обострение и затяжное течение этих заболеваний. Чтобы уменьшить дискомфорт, врач рекомендует использовать увлажнитель, чаще проветривать помещение, пить достаточно воды в течение дня и промывать нос спреем на основе морской воды.
Врач-инфекционист Марият Мухина обратила внимание на то, что в квартирах с герметичными окнами в отопительный сезон влажность может снижаться до 15–20%. Поэтому утренняя боль в горле после включения отопления не связана с простудой, а является следствием «пересыхания» защитного барьера. Для его сохранения необходим правильный микроклимат и грамотный уход. Если сухость и боль в горле не исчезают дольше трёх-четырёх дней или становится трудно глотать, следует обратиться к врачу.
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