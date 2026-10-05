Россиянам объяснили, почему можно проснуться с больным горлом после включения отопления

05 октября 2026, 09:54

Врач Радина: Сухой воздух после включения батарей может вызывать боль в горле

Фото: iStock/kieferpix

Боль в горле по утрам после включения отопления не всегда связана с простудой. Об этом сообщили врач-терапевт Кристина Радина и врач-инфекционист Марият Мухина, передает Life.ru.