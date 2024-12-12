Сомнолог Кудинов раскрыл, чем опасен сонный паралич

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По данным СМИ, в России растет число случаев сонного паралича — состояния, при котором человек, проснувшись, не может пошевелиться.
Сомнолог, член Российского общества сомнологов Павел Кудинов в беседе с «Радио 1» ответил на главные вопросы про сонный паралич.
По словам эксперта, сонный паралич — это обратная сторона лунатизма.
Кудинов подчеркнул, что при сонном параличе сознание просыпается, а способность управлять телом спит.
Сомнолог отметил, что конкретные причины для возникновения сонного паралича неизвестны.
Павел Кудинов уверил, что бояться сонного паралича не стоит, потому что именно страх провоцирует стресс для организма.
По словам Павла Кудинова сонный паралич происходит из-за недостатка витаминов, стресса или хронических заболеваний, поэтому нужно проверять свой организм полностью у специалистов конкретных областей.
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Что такое сонный паралич
По словам эксперта, сонный паралич — это обратная сторона лунатизма.
«Если при лунатизме, когда мы засыпаем, у нас отключаются сознание и способность осознанно двигаться, но мы продолжаем двигаться бессознательно, то во время сонного паралича сознание просыпается. Лунатизм — это частичное пробуждение, ультраспособность управлять телом, когда сознание спит. А паралич — наоборот», — сказал эксперт.
Как выглядит сонный паралич
Кудинов подчеркнул, что при сонном параличе сознание просыпается, а способность управлять телом спит.
«Сонный паралич длится буквально несколько секунд. Но панические ощущения возникают в связи с тем, что вы проснулись, а пошевелиться не можете: ни глазами пошевелить, ни руками, ни ногами — ничем. В этом и заключается заболевание.Фото: iStock/Dapcevic-psd
Причины возникновения сонного паралича у человека
Сомнолог отметил, что конкретные причины для возникновения сонного паралича неизвестны.
«Он может быть спровоцирован стрессовыми историями, недостатком витаминов. На фоне полного здоровья и абсолютно нормального самочувствия он редко возникает. Обязательно найдется какое-нибудь хроническое заболевание», — подчеркнул врач.
Чем опасен сонный паралич
Павел Кудинов уверил, что бояться сонного паралича не стоит, потому что именно страх провоцирует стресс для организма.
«Ничего страшного это заболевание за собой не несет, но ощущается страхом, панической атакой, паникой, сердцебиениями», — уточнил собеседник.
Как побороть сонный паралич
«Вероятность того, что с вами это произойдет, ничтожна. Если вдруг случилось, то нужно понять, что ничего страшного, что это пройдет спустя несколько секунд», — посоветовал сомнолог.
Когда и к какому врачу обращаться
По словам Павла Кудинова сонный паралич происходит из-за недостатка витаминов, стресса или хронических заболеваний, поэтому нужно проверять свой организм полностью у специалистов конкретных областей.
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Анастасия Бондарева