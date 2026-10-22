Трихолог ответила, почему волосы электризуются в холодное время года

22 октября 2026, 22:27

Трихолог Пермякова: сильная электризация волос может говорить об их повреждении

Фото: istockphoto/greenleaf12

Электризация волос в отопительный сезон — распространенная проблема, однако сухой воздух лишь усиливает ее, тогда как корень часто кроется в состоянии самих волос. Об этом рассказала парикмахер и трихолог Ирина Пермякова.