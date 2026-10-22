Трихолог ответила, почему волосы электризуются в холодное время года
Электризация волос в отопительный сезон — распространенная проблема, однако сухой воздух лишь усиливает ее, тогда как корень часто кроется в состоянии самих волос. Об этом рассказала парикмахер и трихолог Ирина Пермякова.
По словам эксперта, сухость воздуха — главный внешний провокатор в отопительный сезон: батареи и обогреватели сильно снижают влажность в помещении, из-за чего волосы быстро теряют собственную влагу, пишут «Известия». Поврежденная кутикула хуже удерживает влагу и сильнее накапливает заряд, из-за чего волосы становятся ломкими и теряют блеск.
В первую очередь электризуются сухие, поврежденные и пористые волосы, а также длинные волосы с секущимися кончиками. Их структура нарушена, они не могут удерживать влагу и хуже проводят заряд, поэтому накапливают его гораздо интенсивнее. Сухость приводит к тому, что кутикула приподнимается и становится шероховатой. Трение об одежду, расческу или головной убор механически повреждает ее, усиливая шероховатость, а это увеличивает силу трения при следующем причесывании — и круг замыкается: заряд накапливается сильнее, волос повреждается дальше. В результате появляются ломкость, секущиеся кончики и потеря блеска.
Усиливают электризацию пластиковые, металлические и синтетические расчески, а также синтетические ткани — акрил, полиэстер, микрофибра, нейлон. Снижают электризацию расчески из дерева, бамбука, с натуральной щетиной, керамические и силиконовые, а также натуральные ткани — хлопок, шелк, шерсть. Синтетические шапки не только электризуют волосы, но и могут нарушать кровообращение кожи головы, если плотно прилегают.
Обычные бальзамы и кондиционеры помогают, но при сильной электризации их может быть недостаточно. Эксперт советует выбирать увлажняющие бальзамы и маски с протеинами шелка, аргановым или кокосовым маслом и использовать маску для поврежденных волос один-два раза в неделю. Антистатики можно распылять на расческу или на длину волос, а также на внутреннюю поверхность головного убора и одежду, но не на волосы. Перед сушкой феном обязательно использовать термозащиту, так как горячий воздух пересушивает волосы.
Частое мытье агрессивными шампунями усиливает электризацию, смывая защитную липидную пленку. Но отказываться от мытья, если этого требует кожа головы, не стоит: лучше использовать мягкие увлажняющие шампуни и обязательно применять кондиционер. Жесткая вода — еще один серьезный фактор риска: соли кальция и магния оседают на волосах, делая их жесткими и склонными к электризации. Оптимально использовать фильтр для воды или ополаскивать волосы прохладной фильтрованной водой. Мыть голову лучше теплой водой, не выше примерно 37 градусов.
Сама по себе электризация не является заболеванием, это сигнал о состоянии волос и кожи головы. Обратиться к трихологу стоит, если волосы стали значительно более ломкими и тусклыми, появилось много секущихся кончиков. Электризация очень сильная и не проходит после интенсивного увлажняющего ухода. Заметны сухость, стянутость, шелушение, зуд или раздражение кожи головы. Электризация сочетается с выпадением волос или истончением.
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