Сомнолог посоветовала начинать адаптировать режим школьника к новому учебному году
Сомнолог Черкасова: в августе стоит начать адаптировать режим ребенка к школе
Середина августа является самым удачным временем для начала адаптации режима ребенка к школе. Об этом рассказала врач-сомнолог, кандидат медицинских наук София Черкасова.
В разговоре с Москвой 24 эксперт посоветовала каждый день будить ребенка на полчаса раньше до достижения необходимого результата. Кроме того, важно, чтобы после пробуждения ребенок чем-то занимался, а не лег спать обратно.
«Можно, например, утром поставить перед ним бытовые задачи или отправиться на прогулку. Последнее хорошо тем, что яркий дневной свет воздействует на сетчатку, и в мозг сразу передается сигнал о подавлении выработки мелатонина. Благодаря этому быстрее заканчивается инерция сна, уходит остаточная сонливость», — отметила Черкасова.
Она также призвала активизировать физическую активность ребенка, чтобы он охотнее ложился спать. Тем не менее за три часа до сна деятельность должна быть спокойной при полном отсутствии гаджетов. Если же родители не будут перестраивать режим школьника перед учебным годом, то ребенок не сможет нормально усваивать информацию, поскольку организм будет долго приходить в себя, заключила врач.