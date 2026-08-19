Сомнолог посоветовала начинать адаптировать режим школьника к новому учебному году

19 августа 2026, 17:28

Сомнолог Черкасова: в августе стоит начать адаптировать режим ребенка к школе

Фото: iStock/JackF

Середина августа является самым удачным временем для начала адаптации режима ребенка к школе. Об этом рассказала врач-сомнолог, кандидат медицинских наук София Черкасова.





В разговоре с Москвой 24 эксперт посоветовала каждый день будить ребенка на полчаса раньше до достижения необходимого результата. Кроме того, важно, чтобы после пробуждения ребенок чем-то занимался, а не лег спать обратно.





«Можно, например, утром поставить перед ним бытовые задачи или отправиться на прогулку. Последнее хорошо тем, что яркий дневной свет воздействует на сетчатку, и в мозг сразу передается сигнал о подавлении выработки мелатонина. Благодаря этому быстрее заканчивается инерция сна, уходит остаточная сонливость», — отметила Черкасова.