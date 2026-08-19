Россиянам рассказали, как укрепить иммунитет школьников к учебному году
Врач Махова: осенью важно обеспечить организм ресурсами для борьбы с вирусами
В сентябре у многих детей сохраняется свежий летний иммунитет, однако уже в ноябре дети начинают болеть. Ассистент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского Университета Ульяна Махова дала советы по укреплению детского здоровья.
В разговоре с RuNews24.ru врач отметила, что к ноябрю у детей истощаются летние запасы витамина D. При этом противовирусную защиту снижают недосып и сбой выработки мелатонина. Кроме того, осенью в рационе отмечается дефицит цинка, селена, фолатов, B12 и Омега-3, что снижает иммунный ответ.
«В доказательной медицине нет волшебной таблетки "для иммунитета". Но есть проверенные меры. Увлажняйте воздух, проветривайте каждые 2–3 часа по 10–15 минут. Промывайте нос солевым раствором после улицы. Включайте в рацион квашеную капусту, свеклу, морковь, тыкву, замороженные ягоды, бобовые», — посоветовала Махова.
Кроме того, в рационе обязательно должны присутствовать жирная рыба, орехи и кисломолочные продукты. Также важен полноценный сон, который должен длиться не менее семи часов. Главной задачей в межсезонье остается создание среды, где вирус не сможет выжить, и обеспечение организма ресурсами для борьбы, заключила Махова.