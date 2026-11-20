20 ноября 2026, 15:42

Сомнолог Черкасова: осенью и зимой россиянам необходим светобудильник

Фото: iStock/AaronAmat

Осенью и зимой облегчить утренний подъем поможет светобудильник, рассказала сомнолог, кандидат медицинских наук София Черкасова. Прибор постепенно освещает комнату перед пробуждением и создает подобие рассвета. Об этом сообщает RT.