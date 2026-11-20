Сомнолог посоветовала светобудильник для пробуждения темным зимним утром
Осенью и зимой облегчить утренний подъем поможет светобудильник, рассказала сомнолог, кандидат медицинских наук София Черкасова. Прибор постепенно освещает комнату перед пробуждением и создает подобие рассвета. Об этом сообщает RT.
В холодные месяцы многие люди выходят на работу до восхода солнца и возвращаются домой после заката. Такой период специалист назвала «офисной полярной ночью». По ее словам, в это время важно обеспечить себе достаточное освещение и поддерживать постоянный режим сна.
Светобудильник начинает имитировать рассвет примерно за полчаса до сигнала. По словам Черкасовой, устройство помогает легче проснуться, когда за окном еще темно. Сомнолог подчеркнула, что пробуждение во многом задает настрой на весь день.
Врач отметила, что большинству людей необходимо спать по семь-восемь часов в сутки. При этом потребность в отдыхе индивидуальна: обычный ориентир для взрослых составляет около семи-девяти часов.
Ранее сомнолог клиники академика Ройтберга Максим Новиков рассказал «Газете.Ru», что десятичасовой сон может оказаться вариантом нормы после недосыпа, серьезной физической или эмоциональной нагрузки. Поздний подъем, по его словам, сам по себе не говорит об избытке сна: причина нередко связана с поздним засыпанием и смещением режима.
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